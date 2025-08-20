Mačo pabaigoje suklydusi Lietuvos rinktinė patyrė pirmą nesėkmę EČ pasiruošime

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje 81:84 (18:21, 22:25, 19:20, 22:18) nusileido Turkijos krepšininkams.
Prieš tai lietuviai buvo laimėję penkias rungtynes iš eilės pasiruošime, tačiau šios serijos nepratęsė.
M. Normantas atidarė rungtynes tritaškiu, tačiau Alperenas Šengunas vedė turkus į priekį – 4:3. Rokas Jokubaitis buvo išlyginęs 8:8, bet Shane'as Larkinas atsakė tritaškiu – 13:12. Jonas Valančiūnas realizavo dvi baudas, o po pirmo kėlinio Lietuva atsiliko 18:21.
Antrajame kėlinyje ledų pralaužti nepavyko. Deividas Sirvydis smeigė tritaškį, kuris galėjo lyginti rezultatą, tačiau teisėjai fiksavo Mareko Blaževičiaus pražangą, o vėliau svečiai iš Turkijos įjungė aukštesnę pavarą ir ėmė didinti atstumą. Po Cedi Osmano metimo šie turėjo dviženklį pranašumą, tačiau tuomet žodį tarė D. Sirvydis (33:42).
Dar du taiklius metimus atseikėjo Jonas Valančiūnas ir atstumas tirpo (37:44), o pirmąją rungtynių dalį užbaigė Ąžuolo Tubelio dėjimas – 40:46.
Per pirmus du kėlinius dominavo aukštaūgiai. J. Valančiūnas buvo surinkęs 10 taškų, o A. Šengunas – 14.
Antroji susitikimo dalis prasidėjo taikliais Tado Sedekerskio ir Cedi Osmano tritaškiais (43:50). Vėliau buvo neapsieita be techninių pražangų. Ją užsidirbo Erginas Atamanas, o C. Osmanas nubaustas nesportine pražanga. Lietuviai ėmė mažinti atsilikimą (51:56).
Netrukus tolimą metimą įskraidino ir Rokas Giedraitis (56:60). Visgi, trečiojo ketvirčio pabaigoje geriau atrodė turkai, kurie vėl nutolo – 59:66.
Lemiamo ketvirčio pradžioje aikštės šeimininkai suskubo mažinti deficitą ir po Roko Jokubaičio bei Mareko Blaževičiaus metimų šis tapo minimalus (67:68).
Krisdamas tolimą metimą pataikęs Deividas Sirvydis galiausiai išlygino rezultatą rungtynėse (73:73). Dar vienas D. Sirvydžio tritaškis jau suteikė pranašumą mūsiškiams (78:76).
Sh. Larkino baudos metimas artino turkus per minimalų atstumą. Tuomet suklydo R. Jokubaitis, o Šehmusas Hazeras iškart surengė greitą ataką bei persvėrė rezultatą (81:82).
Lemiamu metu lietuviai dar kartą klydo, tad turkams beliko įtvirtinti pergalę dėjimu – 81:84.
Lietuvos rinktinė: Rokas Jokubaitis 19 (9/13 dvit., 0/1 trit., 1/3 baud., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), Deividas Sirvydis 13 (3/6 trit., 6 rez. perd.), Jonas Valančiūnas 10, Tadas Sedekerskis 8, Marekas Blaževičius ir Rokas Giedraitis po 7, Ąžuolas Tubelis 6, Gytis Radzevičius 5, Laurynas Birutis ir Margiris Normantas po 3.
Turkijos rinktinė: Alperenas Šengunas 25 (9/15 dvit., 0/2 trit., 7/10 baud.), Cedi Osmanas 13, Shane‘as Larkinas 11 (2/12 met., 6/6 baud.), Šehmusas Hazeras 10 (5/5 dvit.), Erhanas Osmanas 7, Omeras Yurtsevenas 6.
