TV3 naujienos > Sportas

Mačo pabaigoje suklydusi Lietuvos rinktinė patyrė pirmą nesėkmę EČ pasiruošime

2025-08-20 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 18:30

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei nepavyko išlikti pergalių kelyje. Mūsiškiai patyrė pirmą nesėkmę pasirengimo Europos čempionatui cikle.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei nepavyko išlikti pergalių kelyje. Mūsiškiai patyrė pirmą nesėkmę pasirengimo Europos čempionatui cikle.

0

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje 81:84 (18:21, 22:25, 19:20, 22:18) nusileido Turkijos krepšininkams.

Prieš tai lietuviai buvo laimėję penkias rungtynes iš eilės pasiruošime, tačiau šios serijos nepratęsė.

M. Normantas atidarė rungtynes tritaškiu, tačiau Alperenas Šengunas vedė turkus į priekį – 4:3. Rokas Jokubaitis buvo išlyginęs 8:8, bet Shane'as Larkinas atsakė tritaškiu – 13:12. Jonas Valančiūnas realizavo dvi baudas, o po pirmo kėlinio Lietuva atsiliko 18:21.

Antrajame kėlinyje ledų pralaužti nepavyko. Deividas Sirvydis smeigė tritaškį, kuris galėjo lyginti rezultatą, tačiau teisėjai fiksavo Mareko Blaževičiaus pražangą, o vėliau svečiai iš Turkijos įjungė aukštesnę pavarą ir ėmė didinti atstumą. Po Cedi Osmano metimo šie turėjo dviženklį pranašumą, tačiau tuomet žodį tarė D. Sirvydis (33:42).

Dar du taiklius metimus atseikėjo Jonas Valančiūnas ir atstumas tirpo (37:44), o pirmąją rungtynių dalį užbaigė Ąžuolo Tubelio dėjimas – 40:46.

Per pirmus du kėlinius dominavo aukštaūgiai. J. Valančiūnas buvo surinkęs 10 taškų, o A. Šengunas – 14.

Antroji susitikimo dalis prasidėjo taikliais Tado Sedekerskio ir Cedi Osmano tritaškiais (43:50). Vėliau buvo neapsieita be techninių pražangų. Ją užsidirbo Erginas Atamanas, o C. Osmanas nubaustas nesportine pražanga. Lietuviai ėmė mažinti atsilikimą (51:56).

Netrukus tolimą metimą įskraidino ir Rokas Giedraitis (56:60). Visgi, trečiojo ketvirčio pabaigoje geriau atrodė turkai, kurie vėl nutolo – 59:66.

Lemiamo ketvirčio pradžioje aikštės šeimininkai suskubo mažinti deficitą ir po Roko Jokubaičio bei Mareko Blaževičiaus metimų šis tapo minimalus (67:68).

Krisdamas tolimą metimą pataikęs Deividas Sirvydis galiausiai išlygino rezultatą rungtynėse (73:73). Dar vienas D. Sirvydžio tritaškis jau suteikė pranašumą mūsiškiams (78:76).

Sh. Larkino baudos metimas artino turkus per minimalų atstumą. Tuomet suklydo R. Jokubaitis, o Šehmusas Hazeras iškart surengė greitą ataką bei persvėrė rezultatą (81:82).

Lemiamu metu lietuviai dar kartą klydo, tad turkams beliko įtvirtinti pergalę dėjimu – 81:84.

Lietuvos rinktinė: Rokas Jokubaitis 19 (9/13 dvit., 0/1 trit., 1/3 baud., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), Deividas Sirvydis 13 (3/6 trit., 6 rez. perd.), Jonas Valančiūnas 10, Tadas Sedekerskis 8, Marekas Blaževičius ir Rokas Giedraitis po 7, Ąžuolas Tubelis 6, Gytis Radzevičius 5, Laurynas Birutis ir Margiris Normantas po 3.

Turkijos rinktinė: Alperenas Šengunas 25 (9/15 dvit., 0/2 trit., 7/10 baud.), Cedi Osmanas 13, Shane‘as Larkinas 11 (2/12 met., 6/6 baud.), Šehmusas Hazeras 10 (5/5 dvit.), Erhanas Osmanas 7, Omeras Yurtsevenas 6.

