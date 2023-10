Mačo metu Graikijoje sirgalius į žaidėją metė petardą – futbolininkas išgabentas į ligoninę

Rungtynės tarp aršių varžovų „Olympiakos“ ir „Panathinaikos“ 50-ąją minutę baigėsi lygiosiomis 1:1, kai atsarginis žaidėjas Juankaras pradėjo apšilimą prie galinės linijos.

Po akimirkos „Panathinaikos“ gynėjas nukrito ant žemės, kai į jį pataikė iš minios mesta petarda.

33-ejų Juankarui buvo suteikta medicininė pagalba, o vėliau jis iš aikštės buvo išneštas neštuvais.

Olympiacos' derby clash with Panathinaikos was called off after a player Juankar was hit by a firework



Juankar received treatment on the touchline and was then carried away in a medic's buggy pic.twitter.com/QL6qPo4Fsc