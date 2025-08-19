Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

M.Wrightas: tolimi metimai visada buvo mano arsenale – tereikia sistemos

2025-08-19 14:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-19 14:05

Prie komandos jau prisijungusiems Kauno „Žalgirio“ krepšininkams vakar „Gijos Klinikose“ buvo atlikti medicininiai tyrimai, po kurių mintimis pasidalijo žalgiriečiai ir tyrimus atlikęs specialistas.

M.Wrightas jau atvyko į Lietuvą (Žalgirio nuotr.)

Prie komandos jau prisijungusiems Kauno „Žalgirio“ krepšininkams vakar „Gijos Klinikose“ buvo atlikti medicininiai tyrimai, po kurių mintimis pasidalijo žalgiriečiai ir tyrimus atlikęs specialistas.

0

„Įprastai po sezono kelias dienas pailsiu, o tuomet palengva grįžtu į ritmą. Turiu du brolius, su kuriais leidžiame nemažai laiko treniruoklių salėje bei krepšinio aikštelėje. Ši vasara buvo trumpa – vos 6–7 savaitės, tad atsigavau po praėjusio sezono, sportavau ir leidau laiką su šeima“, – sakė komandos naujokas Dustinas Sleva.

Paklaustas, ar ruošėsi kitaip prieš pereidamas į aukštesnį lygį savo karjeroje, aukštaūgis atsakė, kad išlaiko pastovumą.

„Kiekvienais metais laikausi tos pačios programos. Pradėjau žaisti antroje Prancūzijos lygoje ir, aišku, jog visada noriu pridėti naujų įgūdžių, tačiau išlaikau pastovumą ir stengiuosi tobulinti savo silpnąsias vietas, kad būčiau pasiruošęs ateinančiam sezonui“, – apie savo rutiną kalbėjo D.Sleva.

Po medicininių tyrimų mintimis apie dabartinę čiurnos būklę pasidalijo ir iškart po sezono operaciją turėjęs Ignas Brazdeikis, o štai Mosesas Wrightas papasakojo apie savo vasaros nuotykius.

„Atostogavau Meksikoje, kad pravėdinčiau galvą prieš kitą sezoną, tad ten pirmą kartą teko jodinėti žirgais – labai smagi patirtis ir dar viena varnelė norų sąraše“, – teigė amerikietis.

M.Wrightas atskleidė ir savo slapto ginklo tobulinimą.

„Tolimi metimai visada buvo mano arsenale – tereikia sistemos, kurioje galėčiau tai atskleisti. Manau, kad „Žalgiryje“ žaidėjai gauna daugiau laisvės pademonstruoti, dėl ko dirbo vasarą“, – apie klubo kultūrą ir savo pasirengimą kalbėjo M.Wrightas.

Naujausiame „Žalgiris Insider“ epizode tiesiai iš „Gijos Klinikų“ išgirsite dar daugiau žalgiriečių minčių: sužinosite, kuris pratimas medicininės patikros metu labiausiai nepatiko M.Wrightui, išgirsite gydytojo įžvalgas apie krepšininkų sveikatos būklę bei prognozes, kada I.Brazdeikis galės pilnu pajėgumu prisijungti prie komandos treniruočių.

N.Williamsas-Gossas jau apšyla kojas Kaune (Žalgirio nuotr.)
Kauną pasiekęs N.Williamsas-Gossas: nekantrauju pamatyti, kaip išsirutulios sezonas

