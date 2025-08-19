Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Oficialu: OLY įteikė ilgalaikį kontraktą G.Larentzakiui

2025-08-19 12:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-19 12:48

Pirėjo „Olympiacos“ ekipai ir toliau atstovaus 31 metų 200 cm ūgio gynėjas Giannoulis Larentzakis.

G.Larentzakis lieka OLY

Graikijos čempionai oficialiai pranešė, kad su vietiniu žaidėju sudarė naują kontraktą, kuris galios iki 2029 metų.

0

Graikijos čempionai oficialiai pranešė, kad su vietiniu žaidėju sudarė naują kontraktą, kuris galios iki 2029 metų.

Eurolygoje praėjusiame sezone graikas per 7 minutes pelnė 2,7 taško, atkovojo 1,4 kamuolio, atliko 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 3,6 naudingumo balo.

OLY gretose G.Larentzakis rungtyniauja jau nuo 2020 metų.

