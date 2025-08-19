Oficialu: OLY įteikė ilgalaikį kontraktą G.Larentzakiui

Graikijos čempionai oficialiai pranešė, kad su vietiniu žaidėju sudarė naują kontraktą, kuris galios iki 2029 metų.
Eurolygoje praėjusiame sezone graikas per 7 minutes pelnė 2,7 taško, atkovojo 1,4 kamuolio, atliko 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 3,6 naudingumo balo.
OLY gretose G.Larentzakis rungtyniauja jau nuo 2020 metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA