Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Kauną pasiekęs N.Williamsas-Gossas: nekantrauju pamatyti, kaip išsirutulios sezonas

2025-08-19 11:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-19 11:01

Šiomis dienomis keturi Kauno „Žalgirio“ krepšininkai – Nigelas Williamsas-Gossas, Dustinas Sleva, Ignas Brazdeikis ir Mosesas Wrightas – jau atvyko į Lietuvą. Vakar pastariesiems buvo atlikti medicininiai tyrimai, šiandien visų Kaune esančių žalgiriečių laukia fiziniai testavimai, o rytoj jau ir pirmoji bendra komandos treniruotė.

N.Williamsas-Gossas jau apšyla kojas Kaune (Žalgirio nuotr.)

Šiomis dienomis keturi Kauno „Žalgirio“ krepšininkai – Nigelas Williamsas-Gossas, Dustinas Sleva, Ignas Brazdeikis ir Mosesas Wrightas – jau atvyko į Lietuvą. Vakar pastariesiems buvo atlikti medicininiai tyrimai, šiandien visų Kaune esančių žalgiriečių laukia fiziniai testavimai, o rytoj jau ir pirmoji bendra komandos treniruotė.

REKLAMA
0

Šeštadienio naktį Vilniuje nusileidęs N.Williamsas-Gossas dalinosi įspūdžiais apie vasarą.

„Vasara buvo puiki – leidau laiką su šeima, šiek tiek pailsėjau ir kaip visada, darbavausi. Atostogų metu bandau kuo daugiau laiko praleisti namuose, nes sezono metu būnu išvykęs“, – mintimis dalijosi gynėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amerikietis kalbėjo ir apie ateinančio sezono laukimą.

„Laukiu naujų iššūkių, turime gerų vaikinų komandą, todėl nekantrauju pamatyti, kaip išsirutulios kitas sezonas. Norime kuo greičiau pradėti darbus, esame alkani pamatyti, ką ši komanda gali nuveikti ir kaip visada, lauksime jūsų rungtynėse“, – užtikrintai kalbėjo N.Williams-Gossas.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu sekmadienį apie pietus Vilniuje iš lėktuvo išlipęs D.Sleva turėjo ir kuriozų.

„Skrydis buvo geras, tačiau dingo mano lagaminai, tad tikiuosi, kad jie atvyks čia rytoj“, – su šypsena į situaciją pažvelgė aukštaūgis.

REKLAMA

„Vasarą būnu namuose, praleidžiu kuo daugiau laiko su šeima ir, aišku, treniruojuosi, o dabar džiaugiuosi, kad esu čia ir esu pasiruošęs žaisti“, – pridėjo D.Sleva.

Eurolygoje debiutuosiantis žaidėjas taip pat užsiminė apie atmosferą Kaune.

„Negaliu sulaukti, kada pamatysiu sirgalius ir pajausiu jūsų kuriamą atmosferą. Tai yra priežastis, kodėl daug kas nori čia žaisti, todėl nekantrauju pamatyti visų šypsenas pirmose rungtynėse“, – atsakė amerikietis.

REKLAMA
REKLAMA

Panašiu metu kaip D.Sleva, į Lietuvą sugrįžo ir I.Brazdeikis.

„Labai smagu grįžti, laukiu susipažinimo su naujais komandos draugais, treneriais. Lietuva pasitiko maloniai gaiviu oru, tad tiesiog džiaugiuosi būdamas čia ir galėdamas grįžti į darbus“, – atsakė Kanadoje augęs lietuvis.

Paklaustas, ar jaučiasi pailsėjęs, Lietuvos čempionas kalbėjo apie gerą savijautą.

„Jaučiuosi labai pailsėjęs, po operacijos turėjau daug laiko atsigauti ir leisti kūnui gyti. Pailsėjau ir emociškai, todėl jaučiuosi šviežesnis ir esu pasiruošęs naujam sezonui“, – apie įvairiapusį poilsį dalinosi I.Brazdeikis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai, vakar į Lietuvą atvykęs M.Wrightas taip pat pasakojo apie savo vasarą.

„Praleidau vasarą daug keliaudamas ir daug laiko dirbdamas salėje, kad būčiau pasiruošęs šiam sezonui“, – džiaugsmingai ir su šypsena kalbėjo legionierius.

M.Wrightas kalbėjo ir apie tai, kad jau pažįsta kai kuriuos žalgiriečius.

„Manau, kad integracija bus tikrai paprastesnė. Be abejo, Iggy komandoje jau kur kas ilgesnį laiką nei aš ar Nigelas, tad jis mums viską aprodys. Žaisdamas Europoje sutikau ir Sylvainą Francisco, tad manau, kad turime šaunią komandą“, – patikino aukštaūgis.

REKLAMA

Žalgiriečiai rytoj susirinks į pirmąją bendrą treniruotę. Iš jos ir iš antradienį vyksiančių fizinių testų išskirtinis turinys laukia „Žalgiris Insider“ narių.

Rugsėjo 2-ąją „Žalgiris“ sužais pirmąsias draugiškas rungtynes su Rimo Kurtinaičio, kuris tuo metu bus Europos čempionate, vadovaujama Baku „Sabah“ ekipa. Rugsėjo 6-ąją žalgiriečiai susitiks su Panevėžio „Lietkabeliu“, o rugsėjo 17-ąją su Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions“ ekipa.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Wrightas jau atvyko į Lietuvą (Žalgirio nuotr.)
M.Wrightas: tolimi metimai visada buvo mano arsenale – tereikia sistemos
Nigelas Williamsas-Gossas | „Žalgirio“ nuotr.
„Žalgirio“ krepšininkai jau Kaune: žaidėjų įspūdžiai ir pasiruošimo naujam sezonui pradžia
E.Ulanovo mintys – išsamiame pokalbyje (Foto: Rokas Lukoševičius)
E.Ulanovas: apie sunkią A.Trinchieri asmenybę, G.Krapiko svarbą, šurmulį dėl Ą.Tubelio ir neskambinusį R.Kurtinaitį
A.Butkevičius žvelgė į sudėties dėlionę (BNS nuotr.)
A.Butkevičius apie „Žalgirio“ komplektaciją: visiems minučių bus per akis

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų