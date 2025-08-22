Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Barcelona“ oficialiai pasikvietė aukštaūgį

2025-08-22 12:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 12:21

Barselonos „Barcelona" priekinę liniją papildė aukštaūgiu iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV).

M.Norrisas debiutuos Eurolygoje (Scanpix nuotr.)

Barselonos „Barcelona“ priekinę liniją papildė aukštaūgiu iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV).

0

Oficialiai paskelbta, kad katalonai pasirašė vienerių metų sutartį suMilesu Norrisu.

25 metų 208 cm ūgio puolėjas po studijų bandė įsitvirtinti Atlantos „Hawks“ sudėtyje, o praėjusį sezoną sužaidė tris mačus Bostono „Celtics“ gretose, rinko 2,3 taško ir 3 atkovotus kamuolius, o daugiau laiko leido Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atstovaudamas Memfio „Hustle“ ir „Celtics“ dubleriams jis sužaidė 30 mačų, per 30 minučių rinko 16,4 taško (39 procentai tritaškių), 5,3 atkovoto kamuolio bei 1,4 rezultatyvaus perdavimo.

Itin daug laiko M.Norrisas praleidžia ties perimetru, išmesdamas net 8,8 tritaškio per rungtynes.

Amerikietis yra trumpai žaidęs Europoje – 2023–2024 metų sezoną baigė Bodrumo „Čagdaš“ gretose. Aukščiausioje Turkijos lygoje jis sužaidė keturis mačus ir per 16 minučių fiksavo 5,3 taško, 3,8 atkovoto kamuolio bei 1,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. 

Barselonos ekipos paieškas rinkoje itin apsunkina tai, kad Ispanijos pirmenybėse galima verstis tik dviem amerikiečiais, o klube šias vietas užima Willas Clyburnas ir Mylesas Cale’as. Prisijungus ir M.Norrisui, vienas iš jų galės žaisti tik Eurolygoje.

Katalonai du pastaruosius sezonus baigė be titulų, o abu Eurolygos žygius baigė ketvirtfinaliuose.

 

