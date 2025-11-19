 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

.Lukošiūnas neišsiskyrė, o „Lions“ klubas Europos taurėje nusileido grupės lyderei

2025-11-19 23:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 23:55

Europos taurėje pralaimėjimą patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama ir Karolio Lukošiūno atstovaujama Londono „Lions“ (3/5) ekipa.

K.Lukošiūnas liko be taškų

Europos taurėje pralaimėjimą patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama ir Karolio Lukošiūno atstovaujama Londono „Lions“ (3/5) ekipa.

0

Lietuvių klubas namie 68:72 (15:21, 24:19, 13:13, 16:19) nusileido grupės lyderiams Breso Burgo JL (7/1) krepšininkams.

K.Lukošiūnas aikštėje praleido 9 minutes, per kurias nė sykio nemetė į krepšį, bet atkovojo kamuolį, kartą suklydo ir mačą baigė su 0 naudingumo balų.

Nugalėtojams Dariusas McGhee pelnė 14 taškų (6 rez. per.), Kevinas Kokila (6 atk. kam.) ir Bothas Gatchas surinko po 1 , Vincentas Mitchellas – 9.

Pralaimėjusiems Joelis Scottas įmetė 23 taškus (7 atk. kam.), Kameronas McGusty pridėjo 20 (5/10 dvit.).

