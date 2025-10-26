LKL: „Gargždai“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

Šviežiai iškilęs Garžgdų sporto centras pirmą kartą priims Eurolygos klubą – anksčiau lygoje žaidęs šio miesto klubas namų rungtynes rengdavo Palangoje.
Žalgiriečiai išvykoje versis be šlaunies traumą patyrusio Nigelo Williamso-Gosso, o po šio mačo jų laukia triguba savaitė – du Eurolygos mačai ir derbis prieš Vilniaus „Rytą“.
Kauno klubas pastarąjį LKL mačą pralaimėjo, namie nusileisdamas Panevėžio „Lietkabeliui“ (85:87), o gargždiškiais rungtynes pasitinka sutriuškinę Utenos „Juventus“ (91:74).
Rungtynes, kurios Gargžduose startuos 16.50 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!