Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

LKL: „Gargždai“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

2025-10-26 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 16:20

Kauno „Žalgiris“ (4/1) pirmą kartą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) lankys „Gargždus“ (2/3).

E.Ulanovas sieks pergalės Gargžduose (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Kauno „Žalgiris“ (4/1) pirmą kartą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) lankys „Gargždus“ (2/3).

REKLAMA
0

Šviežiai iškilęs Garžgdų sporto centras pirmą kartą priims Eurolygos klubą – anksčiau lygoje žaidęs šio miesto klubas namų rungtynes rengdavo Palangoje.

Žalgiriečiai išvykoje versis be šlaunies traumą patyrusio Nigelo Williamso-Gosso, o po šio mačo jų laukia triguba savaitė – du Eurolygos mačai ir derbis prieš Vilniaus „Rytą“.

Kauno klubas pastarąjį LKL mačą pralaimėjo, namie nusileisdamas Panevėžio „Lietkabeliui“ (85:87), o gargždiškiais rungtynes pasitinka sutriuškinę Utenos „Juventus“ (91:74).

Rungtynes, kurios Gargžduose startuos 16.50 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų