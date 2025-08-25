Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos U16 merginų rinktinė į ketvirtfinalį žengė iš pirmosios vietos grupėje

2025-08-25 20:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 20:15

Jau ketvirtąją pergalę iš eilės U16 Europos čempionate (B divizionas) iškovojo Lietuvos merginų rinktinė (4/0). Edvino Justos auklėtinės 77:62 (22:15, 17:22, 20:17, 18:8 nugalėjo Bulgarijos rinkinę (3/1) ir triumfavo D grupės turnyre.

Lietuvos U16 merginų rinktinė | FIBA nuotr.

Jau ketvirtąją pergalę iš eilės U16 Europos čempionate (B divizionas) iškovojo Lietuvos merginų rinktinė (4/0). Edvino Justos auklėtinės 77:62 (22:15, 17:22, 20:17, 18:8 nugalėjo Bulgarijos rinkinę (3/1) ir triumfavo D grupės turnyre.

REKLAMA
0

Lietuva po pirmojo kėlinio buvo priekyje 22:15. Antrojo kėlinio pradžioje lietuvės pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą (27:15), tačiau bulgarės ginklų nesudėjo ir po dviejų kėlinių mūsiškių persvara buvo tik 2 taškai (39:37).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos Lietuvos rinktinės merginos susigrąžino kiek saugesnį pranašumą (55:47), o po trijų kėlinių pirmavo 59:54.

REKLAMA
REKLAMA

Atėjus svarbiausiam ketvirčiui E. Justos treniruojamos krepšininkės surakino varžovių puolimą, pačios regzdamos atakas problemų neturėjo ir sužaidus 37 min. jau pirmavo 71:58. Per likusį laiką lietuvės išlaikė persvarą ir šventė pelnytą pergalę.

REKLAMA

D grupės lyderių akistatoje lietuvės milžinišku skirtumu laimėjo kovą po krepšiais (57:19), o puolime – 26:8.

Lietuvos rinktinė surinko 90, o Bulgarijos krepšininkės – 56 naudingumo balus.

Lietuvos rinktinės puolimą į priekį tempė 23 taškus pelniusi ir 14 kamuolių atkovojusi Gabija Galvanauskaitė.

Aikštėje pasirodė visos 12 Lietuvos rinktinės krepšininkių.

Antradienį čempionate – poilsio diena, o visi ketvirtfinaliai vyks trečiadienį.

Lietuvos rinktinė dėl patekimo į pusfinalį kovos su antrąją vietą C grupėje užėmusia Portugalijos (2/1) rinktine.

REKLAMA
REKLAMA

Rungtynių laikas paaiškės artimiausiu metu, o susitikimą tiesiogiai bus galima stebėti FIBA „YouTube“ platformoje.

Į elitinį Europos čempionato A divizioną kelialapius iškovos 3 geriausiai pasirodžiusios rinktinės.

Lietuvos merginų rinktinė: Gabija Galvanauskaitė 23 (14 atk. kam., 33 naud. bal.), Kotryna Grunkytė 13 (2/3 trit.), Urtė Gurevičiūtė 13, Marija Šiškinaitė 7, Viltė Peleckytė 7, Evelina Lygutaitė 4, Monika Dokšaitė 4, Karina Straksytė 3, Aušrinė Gaubytė 3.

Bulgarijos merginų rinktinė: Katrina Bozova 12, Deyana Stanislavova 10, Fatme Kičukova 7.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų