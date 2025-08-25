Lietuvos U16 merginų rinktinė į ketvirtfinalį žengė iš pirmosios vietos grupėje

Lietuva po pirmojo kėlinio buvo priekyje 22:15. Antrojo kėlinio pradžioje lietuvės pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą (27:15), tačiau bulgarės ginklų nesudėjo ir po dviejų kėlinių mūsiškių persvara buvo tik 2 taškai (39:37).
Po didžiosios pertraukos Lietuvos rinktinės merginos susigrąžino kiek saugesnį pranašumą (55:47), o po trijų kėlinių pirmavo 59:54.
Atėjus svarbiausiam ketvirčiui E. Justos treniruojamos krepšininkės surakino varžovių puolimą, pačios regzdamos atakas problemų neturėjo ir sužaidus 37 min. jau pirmavo 71:58. Per likusį laiką lietuvės išlaikė persvarą ir šventė pelnytą pergalę.
D grupės lyderių akistatoje lietuvės milžinišku skirtumu laimėjo kovą po krepšiais (57:19), o puolime – 26:8.
Lietuvos rinktinė surinko 90, o Bulgarijos krepšininkės – 56 naudingumo balus.
Lietuvos rinktinės puolimą į priekį tempė 23 taškus pelniusi ir 14 kamuolių atkovojusi Gabija Galvanauskaitė.
Aikštėje pasirodė visos 12 Lietuvos rinktinės krepšininkių.
Antradienį čempionate – poilsio diena, o visi ketvirtfinaliai vyks trečiadienį.
Lietuvos rinktinė dėl patekimo į pusfinalį kovos su antrąją vietą C grupėje užėmusia Portugalijos (2/1) rinktine.
Rungtynių laikas paaiškės artimiausiu metu, o susitikimą tiesiogiai bus galima stebėti FIBA „YouTube“ platformoje.
Į elitinį Europos čempionato A divizioną kelialapius iškovos 3 geriausiai pasirodžiusios rinktinės.
Lietuvos merginų rinktinė: Gabija Galvanauskaitė 23 (14 atk. kam., 33 naud. bal.), Kotryna Grunkytė 13 (2/3 trit.), Urtė Gurevičiūtė 13, Marija Šiškinaitė 7, Viltė Peleckytė 7, Evelina Lygutaitė 4, Monika Dokšaitė 4, Karina Straksytė 3, Aušrinė Gaubytė 3.
Bulgarijos merginų rinktinė: Katrina Bozova 12, Deyana Stanislavova 10, Fatme Kičukova 7.
