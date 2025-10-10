Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Lietuvos rinktinių transliacijos keliasi į LRT

2025-10-10 14:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-10 14:19

Jau šių metų lapkritį Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio rinktinės pradeda naują etapą. Rimo Kurtinaičio vadovaujama vyrų rinktinė startuos atrankoje į 2027 m. Katare vyksiantį pasaulio čempionatą, o Viliaus Stanišausko treniruojama moterų rinktinė pradės pasirengimą tais pačiais metais Lietuvoje vyksiančiam Europos čempionatui, kurio viena grupė ir finalinis etapas bus surengti mūsų šalyje.

Rinktinės mačus rodys LRT (FIBA nuotr.)

Jau šių metų lapkritį Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio rinktinės pradeda naują etapą. Rimo Kurtinaičio vadovaujama vyrų rinktinė startuos atrankoje į 2027 m. Katare vyksiantį pasaulio čempionatą, o Viliaus Stanišausko treniruojama moterų rinktinė pradės pasirengimą tais pačiais metais Lietuvoje vyksiančiam Europos čempionatui, kurio viena grupė ir finalinis etapas bus surengti mūsų šalyje.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kartu su šiuo nauju etapu pokyčių sulauks ir krepšinio sirgaliai – nuo šio lapkričio ir mažiausiai iki 2029 metų visų Lietuvos krepšinio rinktinių rungtynių pasaulio bei Europos čempionatų atrankose, taip pat pačių čempionatų transliacijas bus galima stebėti per LRT kanalus.

REKLAMA
REKLAMA

„Lietuvių meilė rinktinei – išskirtinė, todėl natūralu, kad svarbiausios jos rungtynės grįžta į visuomeninį transliuotoją. LRT užtikrins maksimalų pasiekiamumą visiems žiūrovams ir stiprų redakcinį dėmesį – nuo transliacijų iki analitinių laidų bei skaitmeninių formatų. Rungtynes žiūrovai galės sekti per LRT televizijos kanalus ir portale LRT.lt“, – sako LRT generalinės direktorės pavaduotojas Gytis Oganauskas.

REKLAMA

Moterų rinktinė pirmąsias rungtynes žais lapkričio 13 d. išvykoje su Švedijos komanda, o lapkričio 16 d. namuose susitiks su Europos čempionėmis Belgijos krepšininkėmis. Tuo tarpu vyrų rinktinė lapkričio 27 d. išvykoje susikaus su Didžiąja Britanija, o lapkričio 30 d. Klaipėdoje priims Italijos rinktinę. Šias rungtynes krepšinio sirgaliai galės stebėti per LRT kanalus.

GO3 televizijos naudotojai ir toliau galės matyti vyrų Pasaulio ir Europos čempionatų kovas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų