 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lietuvos rinktinė su Italija sausakimšoje „Švyturio“ arenoje

2025-11-29 19:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-29 19:15

Lietuvos rinktinė sekmadienio Pasaulio čempionato atrankos rungtynes žais sausakimšoje Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.

Lietuva susitiks su Italija (BNS nuotr.)

Lietuvos rinktinė sekmadienio Pasaulio čempionato atrankos rungtynes žais sausakimšoje Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.

REKLAMA
0

Asociacija „Lietuvos krepšinis“ pranešė, kad į pirmąsias atrankos rungtynes namuose su Italijos rinktine jau dabar yra išparduoti visi bilietai.

Lietuviai atranką pradėjo dramatiška pergale prieš Didžiosios Britanijos rinktinę, o italai nusileido Islandijos krepšininkams.

Pirmajame varžybų etape keturios komandos tarpusavyje sužais po du kartus, o toliau žengs pirmąsias tris vietas grupėje užėmusios rinktinės.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų