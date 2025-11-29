Lietuvos rinktinė su Italija sausakimšoje „Švyturio“ arenoje

Asociacija „Lietuvos krepšinis“ pranešė, kad į pirmąsias atrankos rungtynes namuose su Italijos rinktine jau dabar yra išparduoti visi bilietai.
Lietuviai atranką pradėjo dramatiška pergale prieš Didžiosios Britanijos rinktinę, o italai nusileido Islandijos krepšininkams.
Pirmajame varžybų etape keturios komandos tarpusavyje sužais po du kartus, o toliau žengs pirmąsias tris vietas grupėje užėmusios rinktinės.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.