Pastaruoju metu galingai rungtyniaujantys ir į Paryžiaus olimpines žaidynes patekę Vengrijos rankininkai yra aiškūs poros favoritai ir yra labai arti kelialapio į pasaulio čempionatą. Tačiau nepaisant to, Lietuvos rinktinės treneris tvirtina, kad atjaunėjusi Lietuvos rinktinė nesudeda ginklų ir tikisi pademonstruoti kovingą žaidimą varžovų tvirtovėje.

„Iškart po rungtynių Vilniuje sakiau, kad esu mažiau optimistas ir daugiau realistas. Bet išanalizavus rungtynes, ši proporcija pasikeitė ir esu labiau optimistiškai nusiteikęs. Matome, kad jeigu ištaisysime savo klaidas, tikrai turime erdvės pagerinti žaidimą ir tuo pačiu rezultatą. Ar galėčiau sakyti, kad mes galime laimėti aštuoniais įvarčiais. Tikriausiai ne. Bet tikrai galime pasiekti geresnį rezultatą. Tam reikia dar daugiau nusiteikimo ir dar daugiau įdėti darbo aikštelėje, negu buvo pirmose rungtynėse, – sako Lietuvos rinktinės treneris Gintaras Savukynas. – Aikštelėje reikia daugiau drausmės. Reikia išpildyti tai, kas yra susitarta ir kas yra akcentuojama. Antrame kėlinyje, kai vengrai atitrūko, praleidom per daug greitų varžovų atakų. Nesilaikėme grįžimo į gynybą plano ir šioje vietoje trūko disciplinos. Mėginsim tuos dalykus taisyti.“

REKLAMA

REKLAMA

Lietuvos rankinio rinktinės treneris: „Turime erdvės pagerinti žaidimą ir rezultatą (5 nuotr.) Lietuvos rankinio rinktinės treneris: „Turime erdvės pagerinti žaidimą ir rezultatą (Nuotr: Edgaro Alšausko) Lietuvos rankinio rinktinės treneris: „Turime erdvės pagerinti žaidimą ir rezultatą (Nuotr: Edgaro Alšausko) Lietuvos rankinio rinktinės treneris: „Turime erdvės pagerinti žaidimą ir rezultatą (Nuotr: Edgaro Alšausko) +1 Lietuvos rankinio rinktinės treneris: „Turime erdvės pagerinti žaidimą ir rezultatą (Nuotr: Edgaro Alšausko) Lietuvos rankinio rinktinės treneris: „Turime erdvės pagerinti žaidimą ir rezultatą (Nuotr: Edgaro Alšausko)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lietuvos rankinio rinktinės treneris: „Turime erdvės pagerinti žaidimą ir rezultatą

Kovoje dėl kelialapio į pasaulio čempionatą Lietuvos rinktinei dėl traumų negali padėti ilgamečiai lyderiai Jonas Truchanovičius ir Gerdas Babarskas. Prieš atsakomąsias rungtynes su vengrais iš rikiuotės dėl traumos iškrito ir dar vienas rankininkas – linijos žaidėjas Džiugas Jusys. Jį pakeis 19-etis Tomas Drakšas, kuriam tai bus debiutas nacionalinėje rinktinėje oficialiose rungtynėse.

REKLAMA

„Norime, kad jaunimas greičiau bręstų ir greičiau integruotųsi į vyrų rankinį bei vyrų rinktinę. Kadangi neturim didelio pasirinkimo tarp vyresnių ar labiau patyrusių žaidėjų, tai jaunimas gauna pasitikėjimo kreditą. Bet kiekvienas turi įrodyti, kad yra to vertas ir iš kiekvieno žaidėjo reikalaujama dėti maksimalias pastangas bei parodyti ką jie moka šiandien geriausio, – tvirtina G. Savukynas. – Rungtynės su Vengrijos rinktine jaunimui yra be galo didelė patirtis, nes tobulėjama tik žaidžiant su stipriais varžovais. Nemažai daliai rinktinės rankininkų yra vos 17-20 metų. Tokio amžiaus rankininkui yra labai svarbu grumtis su galingais varžovais ir analizuoti tokio lygio varžovų žaidimo niuansus. Ir svarbiausia – iš patyrusių varžovų susirinkti tai, ką jie moka geriausia ir to mokintis.“

REKLAMA

REKLAMA

Lietuvos rinktinei Vengrijoje teks atlaikyti ir griausmingą varžovų sirgalių spaudimą. Rungtynės vyks 5,5 tūkst. žiūrovų talpinančioje Vesprėmo arenoje, kur namų rungtynes žaidžia vienas stipriausių EHF Čempionų lygos klubų Vesprėmo „Telekom“.

„Vengrijos rinktinė Vesprėmą namų rungtynėms pasirinko neatsitiktinai. Vesprėmo sirgaliai yra vieni kiečiausių Europoje ir čia arena visada būna pilna. Čia sirgaliai myli ir supranta rankinį bei moka sirgti už namų komandą, – teigia su anksčiau treniruotu Zaporižės „Motor“ klubu ne kartą Čempionų lygos rungtynes Vesprėme žaidęs G. Savukynas. – Namų komanda turės didžiulį palaikymą. O mums tai bus dar vienas momentas, ką turime išmokti. Bus svarbi mentalinė pusė, kaip žaidėjai susitvarkys tokioje aplinkoje svetimoje aikštelėje ir kaip sugebės rodyti geriausią savo žaidimą, nepaisant tribūnų spaudimo.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šių metų Europos čempionate 5 vietą iškovoję Vengrijos rankininkai į lemiamą pasaulio čempionato atrankos etapą pateko pagal reitingą. Lietuvos rinktinė kovą atrankoje pradėjo nuo antrojo etapo, kur po dviejų lygiosiomis pasibaigusių rungtynių ir baudinių serijos įveikė Suomijos nacionalinę komandą.

Lietuvos rankininkai pasaulio čempionate yra dalyvavę vienintelį kartą. 1997 m. Japonijoje vykusiame pasaulio čempionate Lietuvos rankininkai užėmė 10 vietą tarp 24-ių finalinio etapo dalyvių.