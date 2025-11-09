Lietuvos moterų rankinio lygoje – pergalių serija ir rezultatyvumo rekordas

Jau ketvirtą pergalę iš eilės iškovojo antrą vietą užimanti Panevėžio „HC Kova“. Praėjusio sezono prizininkė labai rezultatyviose rungtynėse svečiuose 40:36 (19:16) įveikė penktą vietą užimančią Klaipėdos „Dragūno“ ekipą.
Nugalėtojų gretose nesulaikomos buvo Simona Kolosovė ir Laura Salamanavičė, pelniusios po 13 įvarčių. „Dragūno“ komandai net 15 įvarčių pelniusi Aušra Bagdonė pagerino šio sezono LMRL rezultatyvumo rekordą.
„Pergalė džiugina, kad ir kokia ji bebūtų. Bet nesame patenkintos rezultatu. Praleisti 36 įvarčius yra daug, nes padaryta daug klaidų puolime, kur buvo neįmesti metimai ir prarasti kamuoliai. Reikia tik džiaugtis, kad varžovės pasinaudojo ne visomis mūsų klaidomis“, – komentavo 14-a metimų iš 44-ių atrėmusi Panevėžio komandos vartininkė Amanda Vareikienė.
Kitose rungtynėse trečią vietą užimančios Kauno „Žalgirio“ rankininkės namuose 25:22 (10:10) įveikė lygos autsaiderę Vilniaus SM „Sostinės tauras-VHC“ komandą.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Ramunė Poškutė, pelniusi 10 įvarčių, po 5 įvarčius prie pergalės pridėjo Amelija Selivončikaitė ir estė Inga Bušina. „Sostinės tauro“ ekipai Singrida Kulikovaitė pelnė 10 įvarčių, Sakura Matuševa įmetė 4 įvarčius.
Lietuvos čempionate pirmauja visas keturias pergales iškovojusios Vilniaus „Eglės“ rankininkės. Kaip ir lyderės, 8 taškus turi ir „Kova“, bet panevėžietės yra sužaidusios rungtynėmis daugiau.
Trečioje vietoje esančio „Žalgirio“ sąskaitoje – 6 taškai po 6 rungtynių. Ketvirtoje vietoje rikiuojasi „Garliava“ turinti 4 taškus po 4 susitikimų. „Dragūnas“ surinko 2 taškus po 4 rungtynių. 5 rungtynes sužaidusi „Sostinės tauro“ komanda yra vienintelė, dar neturinti taškų.
