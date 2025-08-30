Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos krepšinio vadovai atsiprašo dėl rasistinio incidento su Schroderiu

2025-08-30 17:14 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-30 17:14

Asociacija „Lietuvos krepšinis" griežtai smerkia bet kokias neapykantos, diskriminacijos ar rasizmo apraiškas sporte.

Kleiza | BNS nuotr.

Asociacija „Lietuvos krepšinis“ griežtai smerkia bet kokias neapykantos, diskriminacijos ar rasizmo apraiškas sporte.

58

Europos čempionato rungtynių tarp Lietuvos ir Vokietijos rinktinių didžiosios pertraukos metu vienas iš Lietuvos krepšinio sirgalių laidė rasistines replikas Vokietijos rinktinės krepšininkui Dennisui Schroderiui.

Epizodą iš arti matęs Lietuvos rinktinės vadovas Linas Kleiza iškart ėmėsi veiksmų – pranešė apie netoleruotiną sirgaliaus elgesį apsaugos darbuotojams ir paprašė jį nedelsiant išvesti iš arenos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau L. Kleiza atsiprašė Vokietijos delegacijos ir krepšininkų už šį nepateisinamą sirgaliaus elgesį.

Kalbėdamas apie šią situaciją, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas sakė:

„Norime pasiųsti aiškią žinutę – mums tai visiškai nepriimtina ir nedera nei su krepšinio, nei su mūsų visuomenės vertybėmis. Tokie įvykiai ne tik žeidžia sportininkus, bet ir kenkia Lietuvos, kaip krepšinio šalies, reputacijai tarptautinėje arenoje. Kiekvienas sirgalius turi jausti atsakomybę už tai, kad mūsų palaikymas komandai būtų garbingas ir įkvepiantis, o ne žeidžiantis ar griaunantis.“

Asociacija „Lietuvos krepšinis“ artimiausiu metu imsis visų reikalingų priemonių, kad panašios situacijos nepasikartotų.

Raginame sirgalius kurti aplinką, kurioje visi sportininkai, nepriklausomai nuo jų tautybės, odos spalvos, tikėjimo ar pažiūrų, jaustųsi saugūs ir gerbiami.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Ss
Ss
2025-08-30 18:08
Taip, reikia visiems atsiprašyti, keliais šliaužti prieš tikrą, grynakraujį ariją, tikrų tikriausią vokietį. Kaip drysot šitaip
Atsakyti
eik išsipagiriot
eik išsipagiriot
2025-08-30 18:25
prie ko čia kokia komanda,prietranka
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (58)
