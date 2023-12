Kazio Maksvyčio auklėtiniams teks keliauti į Puerto Riką, San Chuano miestą, kur A grupėje varžovais bus Meksika ir Dramblio Kaulo Krantas.

Tame pačiame mieste tik kitoje – B grupėje žais Italija, Bahreinas ir Puerto Rikas.

Lietuviai sužais po vieną susitikimą su savo grupės komandomis. Tuomet dvi geriausios grupės rinktinės žengs į pusfinalį, kur lauks dviejų geriausių B grupės ekipų iššūkis.

Kas tie potencialūs Lietuvos varžovai ir kuo jie grėsmingi?

Be jokios abejonės, kad namų sienos ir vietinių sirgalių palaikymas Puerto Rikui bus pagrindinis ginklas kovojant dėl patekimo į olimpiadą. Tačiau atrankos turnyrą organizuojanti šalis jau išsitraukė ir kitus svarbius ginklus.

Tikėtina, kad Lietuvos rinktinės per akistatą su šeimininkų komanda lauktų rimtas iššūkis – tektų gintis prieš vieną geriausių Eurolygos taškų rinkėjų.

Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) patvirtino Vitorijos „Baskonia“ klubui atstovaujančio gynėjo Markuso Howardo prašymą žaisti Puerto Riko rinktinėje, kadangi jis turi Puerto Riko šaknų – jo mama yra puertorikietė.

Eurolygoje šis krepšininkas šį sezoną renka po daugiau nei 17 taškų per rungtynes bei atlieka 2,3 rezultatyvaus perdavimo.

Be kita ko, verta išskirti ir kitą papildomą, svarbų ginklą, kuris Puerto Rikui nepadėjo pasaulio čempionate, bet turės galimybę padėti atrankoje į olimpiadą. Tai – NBA lygos Naujojo Orleano „Pelicans“ klubui atstovaujantis įžaidėjas Jose Alvarado.

Prijungus šiuos žaidėjus prie pasaulio čempionate lyderiu buvusio įžaidėjo Tremonto Waterso (20,2 tšk. per rungtynes), Ismaelio Romero (11,4 tšk. ir 7,4 atk. kamuolio per rungtynes) ir kitų ne tik statistinį vaidmenį atlikusių krepšininkų, Puerto Rikas gali būti labai solidi komanda.

Meksikos rinktinėje iš karto verta paminėti tokius žaidėjus kaip gynėjas Pako Cruzas, kuris 2023 m. planetos pirmenybėse per rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 18,2 taško bei buvo rezultatyviausias rinktinės žaidėjas. Taip pat vidurio puolėjas Joshua Ibarra, kuris pelnydavo po 15 taškų.

Galima išskirti ir sunkųjį krašto puolėją Fabianą Jaimesą, kuris pasaulio čempionate puikiai kovojo po krepšiais (vid. po 8,4 atk. kamuolio) ir buvo naudingiausias komandos žaidėjas (vid. po 18,4 naud. balo).

Jie visi tikrai bus svarbūs žaidėjai, jeigu neatsisakys padėti rinktinei kovoje dėl patekimo į olimpiadą.

Lietuviai pastarąjį kartą su Meksikos rinktine kovojo pasaulio čempionate ir ten susitvarkė su ja be vargo (96:66).

Tai yra tarsi ženklas, kad toks varžovas didelės grėsmės nekelia. Tačiau reikia nepamiršti, kad Meksika taip pat dar turi nepanaudotų rezervų. O jeigu juos pavyktų panaudoti, rinktinė gali gerokai sustiprėti ir pakeisti savo įvaizdį.

Tai – NBA patirties turintis lengvasis bei sunkusis krašto puolėjas Juanas Toscano, kuris 2022 m. tapo NBA čempionu atstovaudamas „Golden State Warriors” ekipai.

Taip pat, atakuojančio gynėjo bei lengvojo krašto puolėjo pozicijose galintis žaisti Jaime Jaquezas, kuris šiuo metu atstovauja NBA žaidžiančiai Majamio „Heat” komandai ir vidutiniškai renka po daugiau nei 11 taškų per rungtynes.

Nors Italijos rinktinė nuolat užsiaugina naujų talentų ir yra konkurencinga pasaulio ir Europos krepšinio kontekste, paskutinis „Azzuri“ medalis buvo iškovotas jau senai.

Simboliška, tačiau paskutinis toks medalis tarptautinėje arenoje buvo iškovotas būtent olimpinėse žaidynėse, kai 2004 m. Atėnuose Italai liko antri.

O kas jeigu…? Tokia mintis kirba daugelio lietuvių galvose, kadangi pasaulio čempionate neįveikę JAV, ketvirtfinalyje būtume žaidę būtent su italais. Ne veltui sakoma, kad geriau vėliau negu niekada, tad dabar bus puikus šansas išbandyti tarpusavio jėgas.

Italijos rinktinėje gausu bet kada iššauti galinčių žaidėjų, tad žaidžiant prieš tokią komandą tektų dirbti visose aikštės vietose.

Tikėtina, kad ypač daug dėmesio skirti reikės NBA lygos jutos „Jazz“ komandai atstovaujančiam lengvojo krašto puolėjui Simone Fontecchio, kuris buvo komandos lyderiu pasaulio čempionate, kur vidutiniškai rinko po 18 taškų ir 15 naudingumo balų.

Po krepšiais pakovoti reikės su patyrusiu vidurio puolėju Nicolo Mello, kuris pasaulio čempionate po krepšiais vidutiniškai susirinkdavo po 7,3 kamuolio.

Problemų gali pridaryti ir įžaidėjas Marco Spissu, sunkusis krašto puolėjas Giampolo Ricci.

Italija yra visiškai neprognozuojamas varžovas, ką, pavyzdžiui, įrodė ir pasaulio čempionate, kur nukovė iki finalo vėliau nukeliavusius serbus. Tad italus tikrai pelnytai galima įvardinti kaip grėsmingiausią Lietuvos rinktinės varžovą atrankoje.

Nors iš pirmo žvilgsnio tai ir neatrodo ta rinktinė, kuri galėtų Lietuvai sukelti didelių problemų, vis tik nuvertinti šios Afrikos žemynui atstovaujančios ekipos tikrai nereikėtų.

Paprasčiausiai dėl to, kad jai atstovauti gali ne vienas krepšinio aikštėje pajėgiausiuose turnyruose savo vertę jau įrodęs žaidėjas.

Tai – Vitorijos „Baskonia“ komandoje žaidžiantis Matthew Costello vidutiniškai renkantis po 7,8 taško bei atkovojantis po 4,1 kamuolio ar Milano „AX Armani“ atstovaujantis sunkusis krašto puolėjas ir vidurio puolėjas Alexas Poythresas.

Tiek vienas, tiek kitas pasaulio čempionate nedalyvavo, tačiau buvo itin svarbūs žaidėjai šiai šaliai kovojant dėl patekimo į pasaulio čempionatą. Daug pasako atrankoje į čempionatą parodyta statistika, kuomet jiems padedant, komanda iškovojo dešimt pergalių ir patyrė vos du pralaimėjimus.

Prie šių žaidėjų prijungus kitus, jaunus ir alkanus, kurių Dramblio Kaulo Kranto rinktinėje netrūksta, ji tikrai gali nustebinti.

Ko gero, kad tai yra varžovas apie kurį mažiausiai galima ką nors pasakyti.

Nebent tai, kad varžydamasis dėl teisės žaisti šioje olimpinėje atrankoje, Bahreinas ankstesnėje atrankoje iškovojo penkias pergales iš tiek pat galimų.

Tiesa, ir varžovai toli gražu nebuvo krepšinio šalys: Saudo Arabija, Indija, Kazachstanas, Indonezija, Sirija.

Remiantis atrankos pasirodymais, komandos lyderiai, kurių tektų pasisaugoti būtų gynėjas Mustafa Rahedas atrankos varžybose rinkęs vidutiniškai po 21,8 taško, sunkusis krašto puolėjas Devonas Dwayne’as Chisma pelnydavęs vidutiniškai po 14,2 taško ir atkovodavęs po 8,6 kamuolio ar lengvasis krašto puolėjas Muzamilas Ameeras Hamooda rinkęs po 17,6 taško ir atkovodavęs po 6,6 kamuolio.

