Duobėtas „Žalgirio“ naujoko kelias į Europą – karjerą NBA stabdžiusios traumos ir sugrįžti leidęs ryžtas

Į Kauną atvyksiantis 198 cm ūgio krepšininkas yra kilęs iš Detroito (Mičigano valstija), o pastaruosius metus NBA praleido atstovaudamas Indianos „Pacers“, Bruklino „Nets“ ir Šarlotės „Hornets“ ekipas.

Nors NBA šis krepšininkas dėl laikomas aukštu įžaidėju, Europoje jį galima išnaudoti 1-3 pozicijose. Žaidėjas yra kritikuojamas tik dėl gynėjams nebūdingo prasto pataikymo iš toli bei neidealaus kamuolio valdymo.

Visgi krepšininkas ties šiais dalykais dirba, o tai puikiai atskleidžia ir statistiniai rodikliai. Per pirmuosius sezonus NBA E. Sumneris realizavo 26,2 proc. tolimų metimų, tačiau per du sekančius sezonus šį rodiklį pagerino iki 37,7 proc. Kalbant apie šį žaidėja dažnai pabrėžiamas ir jo laibas kūnas, dėl kurio varžytis NBA buvo ne taip lengva, kadangi stipresni varžovai jį lengvai nusistumdavo.

Pagrindinė amerikiečio stiprybė yra bėgti į greitas atakas, kur jis gali išnaudoti savo didelį greitį ir veržlumą. E. Sumneris į žaidimą įneša gyvybės, kadangi sugeba agresyviai prasiveržti, nebijo kontakto ir yra agresyvus. Panašu, kad Kazio Maksvyčio komandai tokios pagalbos labiausiai ir reikia.

Taip pat viena iš amerikiečio stiprybių yra jo ilgos rankos, kurios pastarajam puikiai pasitarnauja gynyboje, ypač perimant kamuolius iš varžovų.

E. Sumneris savo profesionalo karjeroje nepasiėjo be iššūkių. Krepšininkas kovojo su traumomis, kurios daugelį būtų atbaidžiusios, tačiau 27-erių amerikietis pademonstravo atkaklumą, kuris tapo pagrindiniu jo karjeros aspektu.

Savo įgūdžius E. Sumneris tobulino Xaviero universitete, kur atstovavo „Musketeers“ komandai. Aukštaūgis pasižymėjo neįtikėtinu greičio ir meistriškumo deriniu, todėl greitai tapo pagrindiniu komandą į priekį vedančiu žaidėju, o jo atletiškumas ir puikus aikštės matymas pritraukė skautų dėmesį.

Būdamas antrame universiteto kurse E. Sumneris patyrė sunkią traumą, krepšininkui plyšo klubo raiščiai, tačiau tai jo perspektyvios karjeros nesužlugdė.

2017 m. atėjo diena, kai amerikietis išvydo savo pavardę NBA šaukimų sąraše. Tiesa, krepšininką Naujojo Orleano „Pelicans“ pasirinko vos 52-uoju numeriu, o netrukus pastarasis buvo iškeistas į „Pacers“, kur tuo metu rungtyniavo ir Domantas Sabonis. Prieš naujokų biržą dar sklandė kalbos, kad E. Sumneris gali būti pakviestas aukštu šaukimu, tačiau manoma, kad krepšininkui sutrukdyti galėjo jo prastas pataikymas nuo tritaškio linijos (28,5 proc.).

Tiesa, E. Sumnerio mainai į Indianą buvo gana neįprasti – mainų suma buvo neįvardyta, o dvipusį kontraktą pasirašęs krepšininkas tapo pirmuoju pašauktu atletu sudariusiu tokį sandėrį.

Nors iš pradžių jo progresą stipriausioje pasaulyje krepšinio lygoje stabdė traumos, tačiau dėl nepalaužiamo atsidavimo savo darbui E. Sumneris įveikė nesėkmes ir palaipsniui išsikovojo sau vietą konkurencingesnėje NBA aplinkoje.

Tiesa, „Pacers“ šansą krepšininkui suteikė ne iš karto. Pirmajame savo sezone šioje komandoje E. Sumneris pasirodė vos vienose rungtynėse, kur rungtyniavo apie 2 minutes. Indianos klube gynėjas susidūrė ir su papildomomis kliūtimis, kurias kėlė traumos. Krepšininkui kelią užkirsdavo įvairūs negalavimai nuo čiurnos patempimų iki rankų traumų, o tai jį vis išstumdavo iš rikiuotės. Nepaisant šių nesėkmių, sveikimo laikotarpius krepšininkas išnaudojo tobulėjimui ir įrodė, kad nesėkmės yra tik laipteliai į būsimą sėkmę.

Didesnis vaidmuo aukštaūgiui atiteko antrojo sezono metu, kai krepšininkas sužaidė 23 rungtynes. 2019 m. E. Sumneris su Indianos klubu susitarė trims metams, o kontrakto vertė siekė 6,48 mln. JAV dolerių sumą.

Gavęs didesnį vaidmenį NBA 198 cm ūgio gynėjas greitai pagarsėjo dėl savo sprogstamo greičio ir atkaklios gynybos, o dėl šių savybių tapo ir neatsiejama „Pacers“ komandos dalimi. Dėl savo gebėjimo daryti įtaką abejose aikštės pusėse krepšininkas pelnė tiek komandos draugų, tiek varžovų pagarbą.

2020–2021 m. sezone amerikietis aikštėje vidutiniškai praleisdavo 16 min., o per jas vidutiniškai pelnydavo 7,5 taško. Kai jau atrodė, kad krepšininkas atrado savo vietą ir tik dar gerins savo žaidimą jį užklupo Achilo sausgyslės trauma, dėl kurios E. Sumneris buvo priverstas praleisti visą 2021–2022 m. sezoną.

Can’t truly express how grateful I am for the love I’ve received these past days. I needed more than you can imagine. All those encouraging words helped me get back to a space where I needed to be. Thank God for a successful surgery. Tough road ahead, but nothing is stopping me. pic.twitter.com/iR7UuMuK3s