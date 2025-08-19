Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Lietuviška Pelenės istorija: 100 eurų alga, pavėžėjo darbas, muštynės ir skambučiai klubams

2025-08-19 14:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-19 14:43

Krepsinis.net – naujas „MISsMATCH“ pokalbis su Klaipėdos „Neptūno“ ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL) metų proveržiu Martynu Pacevičiumi.

0

Jis pasakojo apie savo motyvus, lėmusius pasilikimą Klaipėdoje. Pagrindinis jų – galimybė žaisti Europos taurėje.

„Buvo atsiradęs „vilkų“ susidomėjimas, bet tą savaitę turėjo būti susitikimas ir tą savaitę klubas užsidarė“, – pasakojo M.Pacevičius.

Jis išsamiai ir įdomiai nupasakojo visą savo karjeros kelią kuris nebuvo lengvas. Jaunas jis išvyko į JAV mokyklą, ten praleido dvejus metus.

„Gyveni mokykloje, labai religingoje, turėdavai 5–6 kartus per dieną dalyvauti priverstinose maldose. Jei grįžti anksčiau po pamokų, į gyvenamą vietą negali užeiti anksčiau – kad neapsivogtų niekas. Bet sau prieštaraujant jie spynų kambariuose nedarydavo. O ten vogdavo... Baisu. Skalbimo kambaryje įmeti rūbus į džiovyklę ir matai, kad pusė kojinių, timpų išvogta“, – pasakojo aukštaūgis.

Grįžęs į Lietuvą jis pildė anketą, kad patektų į Šakių „Vyčio“ projektą. Ten jo etapas baigėsi muštynėmis su Pauliumi Beliavičiumi, o NKL čempionate puolėjas praleido dar keletą metų. Tiesa, pinigai buvo arba kuklūs, arba jokių.

Marijampolėje jis metus žaidė kone be algos, kol išsiderėjo 100 eurų atlyginimą. Jonavoje pirmais metais atlyginimas siekė 250 eurų. Beje, į pastarąjį klubą jis įsiprašė pats, skambindamas Vaidui Vaškevičiui.

„Vieną vasarą dirbau pavėžėju, kitą – kurjeriu. Vis tiek vasarą reikia iš kažko gyventi, pavalgyti, susimokėti už treniruotes. Atsimenu, išvažiuodavau 8 valandą ryto, prieš 7 vakare stodavau degalinėje persirengti ir tiesiai į „Dainų slėnį“ – fizinio rengimo treniruotę. Būdavo žiauriai sunku“, – papildomus darbus prisiminė jis.

Galiausiai M.Pacevičius prasiskynė kelią į LKL, bet ir čia neišvengė sunkių etapų.

„Man taip nebuvo, bet tą sezoną Pasvalyje kiti šildėsi butą atsidarę orkaitę. Nes nėra tos rinkos, nėra butų. Vyrukai išeidami į treniruotę atsidarydavo orkaitę ir taip šildėsi. Čia antžmogiškos sąlygos“, – prisiminė M.Pacevičius.

„MISsMATCH“:

00:00 vasara ir 100 km dviračiu

08:00 komandos pasirinkimas

14:00 į pirmą NKL klubą – per užpildytą anketą

17:00 darbas kurjeriu ir taksistu

18:45 baisiausias naktinis iškvietimas

22:00 ar mažos algos priveda NKL žaidėjus prie statymų?

27:00 etapas JAV mokykloje, muštynės ir vagystės

34:30 muštynės nuogam su komandos draugu

42:00 skambutis Vaidui Vaškevičiui

47:00 neišleidimas į Panevėžį

49:00 žaidimas su Dovydu Rediku

52:00 perėjimas į „Rytą“

59:00 vegetaro etapas

01:02:00 sprendimas dėl pozicijos

01:05:00 keisti Rimanto Grigo dalykai

01:07:00 bandomasis kontraktas „Neptūne“

01:13:00 kodėl sunku gyventi Pasvalyje ir orkaitėmis šildomi namai

01:17:00 kritika ir talento vertinimas

01:23:00 įstrigęs Tautvydo Kubiliaus komentaras

01:30:00 praeitas sezonas Klaipėdoje  

