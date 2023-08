Legendinis Italijos vartininkas Buffonas paskelbė apie karjeros pabaigą

Per 28 metus jis triumfavo Italijos klubuose „Juventus“ ir „Parma“, taip pat iškovojo tarptautinę šlovę Italijai, įskaitant 2006 m. pasaulio čempionatą. G. Buffonas laikomas vienu geriausių visų laikų vartininkų.

Savo „Twitter“ paskyroje paskelbtame nuoširdžiame vaizdo įraše G. Buffonas išreiškė dėkingumą ir meilę sportui.

„Tai – viskas, bičiuliai! Jūs man davėte viską, aš jums daviau viską, mes viską padarėme kartu“, – „Twitter“ rašė jis.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG