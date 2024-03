LeBron Jameso ir Anthony Daviso duetas atvedė „Lakers“ į pergalę taškų lenktynėse

Pirmąjį rungtynių ketvirtį pralaimėję Darvino Hamo auklėtiniai sekančius du žaidė it iš natų ir abejuose viršijo 40 taškų ribą.

Ketvirtajame kėlinyje Los Andželas pirmavo 116:99, tačiau jiems pavyko per kėlinį pelnyti 46 taškus ir iki rungtynių pabaigos likus 20 sekundžių skirtumas aptirpo iki trijų, kai sudėtingą tritaškį pataikė Tyrese'as Haliburtonas 148:145.

Sekančioje atakoje „Pacers“ apmaudžiai klydo, o po vieną baudos metimą realizavę Spenceris Dinwiddie ir Camas Reddishas įtvirtino savo komandos pergalę.

AD. TAKING OVER.



36 points, 16 boards on 15-21 shooting for the @Lakers big 🔥



LAL up 6 in the final minute on NBA TV. pic.twitter.com/PHzAc4jGlK