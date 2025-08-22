Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Laurynas Birutis – prieš paskutines kontrolines rungtynes: „Pasiruošimą į Europos čempionatą norime užbaigti gera emocija“

2025-08-22 09:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 09:18

Šį penktadienio vakarą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sužais paskutines, jau 7-ąsias kontrolines rungtynes prieš kitą trečiadienį prasidėsiantį Europos čempionatą. Paskutinį iššūkį namuose lietuviams mes Islandijos rinktinė, o rungtynes, kaip įprasta, transliuos TV3 žiniasklaidos grupė.

Laurynas Birutis | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

0

Rungtynes žiūrovai kviečiami sekti ir internetu.

Iki šiol lietuviai pelnė 5 pergales ir patyrė 1 pralaimėjimą – antrą kartą trečiadienį susitikusi su Turkijos rinktine, mūsų ekipa rezultatu 81:84 nusileido Turkijos rinktinei.

„Paleidome juos nuo pat pradžių – buvo gana sunku vytis tokią talentų pilną komandą kaip Turkija. Pirmus du kėlinius visai neradome taškų iš greito puolimo, nors tai yra viena iš mūsų stiprybių. O turkai atvirkščiai – baudė mus tuo greitu puolimu ir lengvais taškais. Pabaigoje žaidimą pagerinome ir atrodė, kad perlaužėme ir rungtynes, bet keletas klaidų ir tiesiog paleidome tą pergalę iš rankų“, – sako Lietuvos rinktinės krepšininkas Laurynas Birutis.

Anot jo, iki susitikimo su Islandija lietuviai stengsis patobulinti tas vietas, kuriose strigo iki šiol, ar kuriose buvo problemų pasiruošime.

Tuo tarpu kalbėdamas apie šio vakaro priešininkus, L. Birutis teigia, jog pastaraisiais metais Islandija žaidė tikrai neblogą krepšinį, o taip pat turi tokių pajėgių žaidėjų kaip rinktinei jau pažįstamas Elvaras Fridrikssonas ar ilgus metus Eurolygoje žaidęs Martinas Hermanssonas.

„Šie ir kiti žaidėjai tikrai žaidžia aukštame lygyje, bet vis tiek turime koncentruotis į savo žaidimą. Būti geresni tam tikruose savo aspektuose, kuriuos norim patobulinti, laimėti ateinančias rungtynes ir gera emocija užbaigti pasiruošimą į Europos čempionatą“, – sako L. Birutis.

Europos krepšinio čempionatas, kurį transliuos TV3 žiniasklaidos grupė, prasidės jau rugpjūčio 27-ąją dieną. Šią dieną lietuviai Suomijoje taip pat sužais ir pirmąsias savo rungtynes prieš Jungtinės Karalystės ekipą. Jas nuo 13 val. transliuos TV3.

O paskutinę lietuvių kontrolinę kovą prieš islandus stebėkite jau šį vakarą, 19.30 val. per TV3.

 

