Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Latvijos rinktinę žlugdo traumos: treneris Banchi ragina čempionatuose leisti registruoti daugiau žaidėjų

2025-09-02 08:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 08:10

Latvijos rinktinę Europos čempionato turnyre toliau persekioja traumos. Po to, kai paaiškėjo, jog Andrejas Gražulis dėl pėdos traumos praleis visą čempionatą, pirmadienį rungtynėse su Portugalija susižeidė ir Artūras Žagars bei Kristers Zoriks.

Luca Banchi | FIBA nuotr.

Latvijos rinktinę Europos čempionato turnyre toliau persekioja traumos. Po to, kai paaiškėjo, jog Andrejas Gražulis dėl pėdos traumos praleis visą čempionatą, pirmadienį rungtynėse su Portugalija susižeidė ir Artūras Žagars bei Kristers Zoriks.

REKLAMA
0

Vyriausiasis treneris Luca Banchi kol kas vengė pateikti medicininių naujienų, tačiau dar kartą išsakė savo poziciją dėl sudėčių plėtimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai renkiesi 12 žaidėjų, renkiesi geriausius 12. Ne visada absoliučiai geriausius, bet funkcionaliausius. Atsižvelgi į universalumą – tuos, kurie gali žaisti keliose pozicijose. Nes turi galvoti, kad gali nutikti visko. Ir deja, mums dabar visko nutinka. Per daug ir per dažnai, – kalbėjo 60-metis italas. – Kodėl nesuteikus galimybės trims papildomiems žaidėjams dalyvauti Europos ar pasaulio čempionate? Tai nuostabi patirtis. Galėtum turėti tris atsarginius, pasirengusius padėti traumos atveju.“

REKLAMA
REKLAMA

Treneris pabrėžė ir turnyro intensyvumą.

„Dabar 2025-ieji. Kartais šiame turnyre tenka žaisti dvejas rungtynes paeiliui. Fizinio kontakto lygis – neįtikėtinas. Šioje grupėje žaidžia Porzingis, Queta, Šengunas, Jokićius. Tokioje kovoje traumos tiesiog neišvengiamos“, – sakė italas.

REKLAMA

Spaudos konferencijoje Kristapo Porzingio paklausus apie tvarkaraštį su dvejomis rungtynėmis iš eilės, jis atsakė ramiai.

„Manęs tai visiškai neerzina, ypač kai nereikia keliauti. NBA dažnai būna – vieną dieną žaidi čia, o kitą dieną skrydis tris valandas į Majamį, laiko juostos pasikeitimas ir vėl rungtynės. Man daug smagiau žaisti nei treniruotis, gal dešimt kartų. Tad aš mielai žaisčiau kasdien“, – sakė 30-metis Atlantos „Hawks“ puolėjas.

Latvija, turinti 2 pergales ir 2 pralaimėjimus, šiuo metu A grupėje rikiuojasi trečia.

Paskutinės rungtynės grupėje laukia trečiadienį prieš Čekiją, o nuo rugsėjo 6 iki 14 dienos čempionatas persikels į atkrintamąsias kovas Rygoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų