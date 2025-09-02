Latvijos rinktinę žlugdo traumos: treneris Banchi ragina čempionatuose leisti registruoti daugiau žaidėjų

Vyriausiasis treneris Luca Banchi kol kas vengė pateikti medicininių naujienų, tačiau dar kartą išsakė savo poziciją dėl sudėčių plėtimo.
„Kai renkiesi 12 žaidėjų, renkiesi geriausius 12. Ne visada absoliučiai geriausius, bet funkcionaliausius. Atsižvelgi į universalumą – tuos, kurie gali žaisti keliose pozicijose. Nes turi galvoti, kad gali nutikti visko. Ir deja, mums dabar visko nutinka. Per daug ir per dažnai, – kalbėjo 60-metis italas. – Kodėl nesuteikus galimybės trims papildomiems žaidėjams dalyvauti Europos ar pasaulio čempionate? Tai nuostabi patirtis. Galėtum turėti tris atsarginius, pasirengusius padėti traumos atveju.“
Treneris pabrėžė ir turnyro intensyvumą.
„Dabar 2025-ieji. Kartais šiame turnyre tenka žaisti dvejas rungtynes paeiliui. Fizinio kontakto lygis – neįtikėtinas. Šioje grupėje žaidžia Porzingis, Queta, Šengunas, Jokićius. Tokioje kovoje traumos tiesiog neišvengiamos“, – sakė italas.
Spaudos konferencijoje Kristapo Porzingio paklausus apie tvarkaraštį su dvejomis rungtynėmis iš eilės, jis atsakė ramiai.
„Manęs tai visiškai neerzina, ypač kai nereikia keliauti. NBA dažnai būna – vieną dieną žaidi čia, o kitą dieną skrydis tris valandas į Majamį, laiko juostos pasikeitimas ir vėl rungtynės. Man daug smagiau žaisti nei treniruotis, gal dešimt kartų. Tad aš mielai žaisčiau kasdien“, – sakė 30-metis Atlantos „Hawks“ puolėjas.
Latvija, turinti 2 pergales ir 2 pralaimėjimus, šiuo metu A grupėje rikiuojasi trečia.
Paskutinės rungtynės grupėje laukia trečiadienį prieš Čekiją, o nuo rugsėjo 6 iki 14 dienos čempionatas persikels į atkrintamąsias kovas Rygoje.
