Laisvų lietuvių krepšininkų situacija: kas laukia pasiūlymų, kas sveiksta po traumų

Dviem krepšininkams rasti darbą koją kišo traumos, vienas tokių – Donatas Sabeckis, kuriam praeitas sezonas Mažeikiuose baigėsi dar kovą. Jam buvo atlikta riešo operacija.
„Galvojau, jog galėsiu pradėti sportuoti nuo sezono pradžios, bet viskas užsitęsė iki rugsėjo 22 dienos. Tada gavau žalią šviesą viską daryti. Dabar viskas gerai, bet komandos susikomplektavusios, tai reikės laukti, kol kažkas darys pokyčius ar turės traumų“, – pasakojo D.Sabeckis.
Tai, kad atsigavimas užtruko keliomis savaitėmis ilgiau, sujaukė gynėjo planus. Taip teko atsisakyti trijų ant stalo turėtų pasiūlymų.
„Buvo rumunai, buvo dar pora komandų Lietuvoje, bet niekas nenorėjo laukti rugsėjo galo, kol pradės sezonus. Tarkime, aš 22 dieną dar sportuoti negaliu, galiu 28 dieną, ką tada?
Agentas dirba, aš galiu atsisėsti ir bet kada išvykti. Daugiausiai šansų per FIBA „langą“, bet gali variantų ir nebūti, jų gali būti anksčiau, gali vėliau – neprispėliosiu. Jei niekas nepaskambins, kitų metų sulauksiu (Juokiasi). Pradžioje išgyvenau, kaip čia bus, bet susitaikiau, esu ramus, sportuoju, esu apsigydęs“, – sako 32 metų 198 cm ūgio gynėjas.
Praeitame LKL sezone D.Sabeckis per 29 minutes pelnė 8,7 taško, atkovojo 3,6 kamuolio, atliko 5,7 rezultatyvaus perdavimo bei rinko 11,3 naudingumo balo.
Po operacijos iki šiol sveiko ir Aurimas Majauskas. 32 metų 203 cm ūgio puolėjas praeitą sezoną atstovavo „Jonavai“ ir dukart traumavosi čiurną, kol prireikė operacijos. Jo pasirodymas baigėsi ketvirtfinalyje prieš „vilkus“.
„Atlikinėjau reabilitaciją ir tik dabar grįžtu į krepšinį. Tik praeitą savaitę man leido prisijungti prie komandos, viskas šviežia. Dėl to niekur nesijungiau, norėjau pilnai atsigauti. Ruošiuosi ir laukiu“, – sako individualiai sportuojantis puolėjas.
A.Majauskas tikisi, kad artimiausiu metu sulauks pasiūlymų, nes jau bus pasiruošęs sportuoti pilnu pajėgumu.
„Gal ir būtų kažkas buvę, gal galėčiau reabilituotis klube, bet kuomet dvi traumos, nenorėjau forsuoti ir būti stumiamas grįžti kuo greičiau. Norėjosi išlaukti, kol būsiu pasiruošęs ir be skausmų.
Ryšys buvo ir su Jonava, bet nesivėliau ir kalbas, buvau susikoncentravęs į reabilitaciją. Žinojau, kad negaliu rungtyniauti, o kai kažką pasiūlo, bet priimti negali, tik labiau nerviniesi“, – teigė jis.
Tiesa, krepšininkas labiau norėtų tęsti karjerą ne Lietuvoje, užsienyje, kur pastarąjį sykį žaidė 2022 m. Kijevo „Budivelnik“ klube.
„Norėtųsi kažkur važiuoti, bet svarstysiu viską. LKL komandų sumažėjo, jos daugmaž užsipildžiusios, tai nebent trauma ar kažkas, gal kažkas norės papildymo. Lietuvių nėra tiek daug, į mano pozicija – tuo labiau. Gal tik Kulvietis. Nežinau, kas už panašią kainą būtų, nelabai yra laisvų.
Didžiąją dalį karjeros pražaidžiau užsienyje, išvykau anksti į universitetą, dukart mane pasikvietė Šeškus – buvome ketvirti, pernai su Jonava irgi likome ketvirti. Nueini į žemesnes komandas, išspaudi vos ne maksimumą ir gaunasi tas pats per tą patį. Atrodo, komandai viskas gerai, bet nenueini aukščiau. Dėl to ir norisi keisti rinką“, – pasakojo A.Majauskas.
A.Majauskas praeitą sezoną Jonavoje per 21 minutę metė 8,8 taško, atkovojo 3,5 kamuolio, rinko 8,1 naudingumo balo.
Jo minėtas Saulius Kulvietis taip pat vis dar laisvasis agentas, tik skirtingai nuo minėtų prieš tai, aukštaūgis sveikatos bėdų neturėjo.
„Nelabai kas buvo. Rugpjūčio viduryje turėjau variantą, turėjau vykti ten, bet dėl antgamtinių jėgų nepavyko. Kažkas kažkur išgirdo dalyką, kuris yra netiesa. Paskutinę minutę pasiūlymas buvo atšauktas“, – pasakojo „Šiauliams“ atstovavęs puolėjas.
Kokie buvo tie gandai?
„Esą Šiauliuose nesportavau, tik žaidžiau rungtynes. Bet čia yra visiškas melas. Gal jei esi LeBronas, gali taip daryti. Neįsivaizduoju, iš kur tai, bandžiau išsiaiškinti, bet nežinau, kur sugedęs telefonas suveikė. Gal kažkas ne taip išsireiškė, gal ne taip suprato, gal prasta anglų kalba, nežinau, kas galėjo taip pasakyti. Gali sakyti apie traumingumą, o ne tokį dalyką“, – stebėjosi S.Kulvietis.
34 metų 206 cm ūgio puolėjas rimtesnio LKL klubų dėmesio nesulaukė. Tiesa, Krepsinis.net žiniomis, šiuo metu aukštaūgis turi pasiūlymą vykti svetur.
„Kad būtų kažkas realaus, ne. Gal dominau, bet kažkas gal kažką išgirsta ir atrodau per brangus, per senas. Nebuvo, kad man skambintų, siūlytų ir domėtųsi. Gal ką dominau, bet nesuėjo viskas į visumą“, – apie vasaros rinką pasakojo jis.
LKL S.Kulvietis per 26 minutes pelnė 9,8 taško, atkovojo 3,1 kamuolio, atliko po 3 rezultatyvius perdavimus bei rinko 8,9 naudingumo balo.
Be darbo vis dar ir Giedrius Staniulis. 34-erių centras traumų problemų pastaruoju metu neturėjo, kalbėjosi su keliomis LKL ekipomis, bet susitarti taip ir nepavyko.
„Buvo kalbų lygyje: agentas minėjo „Gargždus“, sezonui prasidėjo kalbėjome su „Jonava“, bet nesusitariau iki galo. Laukiu, ką agentas ras, o aš sportuoju, ruošiuosi, neaišku kam, bet ruošiuosi“, – juokiasi aukštaūgis.
Jei praeitas sezonas Mažeikiuose ir Šiauliuose jam nebuvo įspūdingas, tai prieš tai G.Staniulis ketverius metus buvo galinga jėga lygoje. 2020–2024 m. skaičiai viršijo 15 naudingumo balų vidurkį.
„Praeitą sezoną turėjau blauzdos traumą, bet baigėsi sezonas, pilnai išsigydžiau ją. Kito paaiškinimo neturiu. Plius, yra tų lietuvių be darbo, ne aš vienas toks. Gal per FIBA „langą“ bus permainų ir įšoksiu.
Kaip pastebėjau, Lietuvoje labai klubai bijo amžiaus. Jei pamato, kad tau virš 30 m., veteranas, ką jau tu čia. Nors užsienyje klubams nėra didelio skirtumo, ar tau 28 m., ar 34 m., jei žaidi gerai. Komandos pas mus žiūri atsargiau“, – pastebi jis.
G.Staniulis nespjauna į galimybę vykti į užsienį.
„Bus įdomu, ką klubai bus nusiteikę keisti, vietų Lietuvoje daug nėra, dar apmažėjo ir komandų. Plius, Lietuvoje klubai kasmet sako, kad pinigų neturi (Juokiasi). Mūsų Lietuvos klasika. Tikėkimės geriausio, kad kažkas atsiras. Tikiuosi, kažkas atsiras LKL, jei ne, teks vykti. Jei agentas sakys, kad yra normalus pasiūlymas užsienyje, aš nebijau vykti, nėra didelio skirtumo“, – sako aukštaūgis.
Praeitame LKL sezone G.Staniulis per 18 minučių metė po 5,6 taško, atkovojo 4,4 kamuolio ir rinko 7,6 naudingumo balo.
Kiek anksčiau Krepsinis.net susisiekė ir su Evaldu Kairiu, kuris taip pat yra be darbo, bet 35-erių centras dalintis mintimis nepanoro.
