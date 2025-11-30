 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

KTU studentai sužibėjo Prancūzijoje: iškovotos prizinės vietos universitetų sambo taurėje ir atvirame čempionate

2025-11-30 10:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 10:53

Kane (Prancūzija) vykusiose universitetų sambo taurės varžybose ir atvirame Prancūzijos čempionate sėkmingai pasirodė Kauno technologijos universiteto (KTU) sportininkai – Titas Pijoraitis, Rokas Katkus, Barbora EndriekutėPijus Mikalauskas ir treneris Gintaras Aleknavičius.

„KTU ACTIVATed“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Universitetų sambo taurėje KTU komanda bendroje įskaitoje iškovojo antrąją vietą, o aukso medalius pelnė R. Katkus (71 kg svorio kategorija), T. Pijoraitis (79 kg) ir B. Endriekutė (65 kg).

Atvirame Prancūzijos čempionate universiteto sportininkai taip pat pasirodė įspūdingai – komanda užėmė trečiąją vietą, o čempionais tapo B. Endriekutė (59 kg), R. Katkus (71 kg) ir G. Aleknavičius (88 kg). T. Pijoraitis papildė komandos medalių kraitį bronza (79 kg).

Deja, Pijui Mikalauskui dėl patirtos traumos varžytis nepavyko.

