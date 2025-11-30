KTU studentai sužibėjo Prancūzijoje: iškovotos prizinės vietos universitetų sambo taurėje ir atvirame čempionate

Universitetų sambo taurėje KTU komanda bendroje įskaitoje iškovojo antrąją vietą, o aukso medalius pelnė R. Katkus (71 kg svorio kategorija), T. Pijoraitis (79 kg) ir B. Endriekutė (65 kg).
Atvirame Prancūzijos čempionate universiteto sportininkai taip pat pasirodė įspūdingai – komanda užėmė trečiąją vietą, o čempionais tapo B. Endriekutė (59 kg), R. Katkus (71 kg) ir G. Aleknavičius (88 kg). T. Pijoraitis papildė komandos medalių kraitį bronza (79 kg).
Deja, Pijui Mikalauskui dėl patirtos traumos varžytis nepavyko.
