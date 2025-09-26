Kritikos bangos sulaukęs Kristjanas Čehas: „Galiausiai noriu pasakyti – atstokite nuo mano žmonos“

Vienas iš disko metimo rungties favoritų neprisitaikė prie lietingų oro sąlygų ir užėmė vos 8-ą vietą (63,07 m). Šį pasirodymą K. Čehas pavadino blogiausiu karjeroje.
K. Čehas po nesėkmės pabrėžė, kad neturėjo šlapiam sektoriui tinkamų batų. Jis pastebėjo, kad į prizininkų trejetą pateko tik tie, kas turėjo „Nike“ batelius. Panašiai po finalo kalbėjo ir K. Čeho žmona – Estijos kūjo metikė Anna Maria Čeh. Ji pateikė emocingą atsaką kritikams ir pati vėliau sulaukė negražių žinučių. Tada slovėnas nusprendė užstoti žmoną ir nesusilaikė nenusikeikęs.
„Nuo tos beprotiškos nakties Tokijuje praėjo nedaug laiko, ir viskas, ką galiu pasakyti – šis rezultatas neparodo, ką iš tiesų galėjau padaryti. Buvau geriausios sezono formos ir buvau pasiruošęs mesti 10 m toliau, tačiau tas finalas virto batų čempionatu.
Manau, kad tarptautinė lengvosios atletikos federacija turėtų pradėti sertifikuoti metimo sektorius – man visiškai netrukdo lietus, bet turiu problemą, kai nėra jokio sukibimo. Esu sugniuždytas ir man skaudu dėl visų, kurie negalėjo parodyti savo tikrojo potencialo, nes nebuvo jokio sukibimo.
Padariau viską, ką galėjau, bandžiau 4 skirtingas poras batų, bet to tiesiog neužteko. Deja, neturėjau tos vienos poros, kuri būtų veikusi be problemų.
Sveikinimai Danieliui Stahliui – tu buvai geriausias, jaučiu tau didžiulę pagarbą, tu esi čempionas.
Didelis ačiū mano žmonai Annai Mariai ir treneriui Martui, kurie buvo su manimi kiekvieną šio sezono dieną, taip pat mano šeimai, draugams, rėmėjams ir visiems žmonėms aplink mane, kurie mane palaiko besąlygiškai.
Galiausiai noriu pasakyti – atstokite nuo mano žmonos. Ji yra vienintelė, kuri visada kovoja už mane, palaiko mane nepaisant visko ir pasirūpina, kad visada turėčiau viską, ko reikia“, – rašė K. Čehas.
