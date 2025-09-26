Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Kritikos bangos sulaukęs Kristjanas Čehas: „Galiausiai noriu pasakyti – atstokite nuo mano žmonos“

2025-09-26 16:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 16:09

Tokijuje (Japonija) surengtame pasaulio lengvosios atletikos čempionate fiasko patyrė slovėnas Kristjanas Čehas.

Kristjanas Čehas | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) surengtame pasaulio lengvosios atletikos čempionate fiasko patyrė slovėnas Kristjanas Čehas.

REKLAMA
0

Vienas iš disko metimo rungties favoritų neprisitaikė prie lietingų oro sąlygų ir užėmė vos 8-ą vietą (63,07 m). Šį pasirodymą K. Čehas pavadino blogiausiu karjeroje.

K. Čehas po nesėkmės pabrėžė, kad neturėjo šlapiam sektoriui tinkamų batų. Jis pastebėjo, kad į prizininkų trejetą pateko tik tie, kas turėjo „Nike“ batelius. Panašiai po finalo kalbėjo ir K. Čeho žmona – Estijos kūjo metikė Anna Maria Čeh. Ji pateikė emocingą atsaką kritikams ir pati vėliau sulaukė negražių žinučių. Tada slovėnas nusprendė užstoti žmoną ir nesusilaikė nenusikeikęs.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuo tos beprotiškos nakties Tokijuje praėjo nedaug laiko, ir viskas, ką galiu pasakyti – šis rezultatas neparodo, ką iš tiesų galėjau padaryti. Buvau geriausios sezono formos ir buvau pasiruošęs mesti 10 m toliau, tačiau tas finalas virto batų čempionatu.

REKLAMA
REKLAMA

Manau, kad tarptautinė lengvosios atletikos federacija turėtų pradėti sertifikuoti metimo sektorius – man visiškai netrukdo lietus, bet turiu problemą, kai nėra jokio sukibimo. Esu sugniuždytas ir man skaudu dėl visų, kurie negalėjo parodyti savo tikrojo potencialo, nes nebuvo jokio sukibimo.

REKLAMA

Padariau viską, ką galėjau, bandžiau 4 skirtingas poras batų, bet to tiesiog neužteko. Deja, neturėjau tos vienos poros, kuri būtų veikusi be problemų.

Sveikinimai Danieliui Stahliui – tu buvai geriausias, jaučiu tau didžiulę pagarbą, tu esi čempionas.

Didelis ačiū mano žmonai Annai Mariai ir treneriui Martui, kurie buvo su manimi kiekvieną šio sezono dieną, taip pat mano šeimai, draugams, rėmėjams ir visiems žmonėms aplink mane, kurie mane palaiko besąlygiškai.

Galiausiai noriu pasakyti – atstokite nuo mano žmonos. Ji yra vienintelė, kuri visada kovoja už mane, palaiko mane nepaisant visko ir pasirūpina, kad visada turėčiau viską, ko reikia“, – rašė K. Čehas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų