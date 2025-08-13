Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Kristapas Porzingis: „Lietuviai net ir nepilnos sudėties yra stiprūs“

2025-08-13 17:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 17:08

„Pažįstu lietuvių NBA vaikinus. Plius minus žinau visas komandas, nes daug esu žiūrėjęs Eurolygos rungtynių. Lietuviai net ir nepilnos sudėties yra stiprūs. Žaidžia agresyviai, visi gynėjai – „šunys“. Bandys mus išmušti iš ritmo. Turime būti pasiruošę ir eiti į aikštę“, – trečiadienį kalbėdamas su Latvijos žurnalistais apie pirmąsias dvi treniruočių stovyklos savaites ir laukiamas draugiškas rungtynes su lietuviais sakė Kristapas Porzingis.

Kristapas Porzingis | Scanpix nuotr.



0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aukštaūgis oficialias treniruotes su Latvijos komanda pradėjo liepos 30 d., o rugpjūčio 3–10 d. dalyvavo stovykloje užsienyje, kuri baigėsi kontrolinėmis rungtynėmis su Italija.

„Į Slovėniją išvykome jau po gimtadienio. Man ir Žaniui Peiners jis yra tą pačią dieną, bet šįkart visai nešventėme“, – kalbėjo K. Porzingis.

Kurortiniame Laško mieste latviai daug treniravosi, o laisvu metu aistringi žvejai – buvęs žalgirietis Rolandas Šmits ir Andrejus Gražulis – nusivedė mažiau patyrusius komandos draugus prie Savinjos upės.

„Pamokė mane – deja, nieko nepagaunu. Geriausiai sapalus gaudė Andrejus Gražulis, – atskleidė K. Porzingis – Rinktinėje visada „super“ atmosfera. Rūbinėje – daug juoko, o savaitė Slovėnijoje buvo tik papildomas bonusas. Daugiau tam, kad susikoncentruotume į krepšinį, treniruotes. Namuose darome tą patį.“

Praėjusį šeštadienį K. Porzingis žaidė pirmąsias rungtynes nuo gegužės 16-osios, kai „Madison Square Garden“ arenoje baigė NBA konferencijos pusfinalio seriją prieš Niujorko „Knicks“. Ten jis 11 iš 14 taškų pelnė pirmoje rungtynių pusėje.

„Tiesą sakant, nebuvo labai gerai. Reikia pasistengti fiziškai, pagauti ritmą. Nėra ko skubėti, dar turime kontrolinių rungtynių. Manau, kad jau rytoj bus geriau – tiek individualiai, tiek komandai“, – sakė K. Porzingis.

K. Porzingis atskleidė, kad daug bendrauja su buvusiu Lietuvos rintinės nariu Mindaugu Kuzminsku.

„Pastaraisiais metais Lietuvoje būnu retai. Anksčiau, kai gyvenau Liepojoje, dažniau. Šią vasarą daugiau laiko praleidžiu Rygoje. Reguliariai susirašinėju su M. Kuzminsku. Jis kviečia – reikės nuvykti“, – sakė K. Porzingis.

Kalbėdamas apie rungtynes su Lietuva, K. Porzingis jų nesureikšmino.

„Galiu tai parduoti ir pasakyti – o, taip. Tai kontrolinės rungtynės, į kurias, be abejo, atvyks ir lietuviai. Anksčiau iš viso negalėdavome su lietuviais konkuruoti. Dabar laikai pasikeitė. Rungtynės prieš Lietuvą visada emociškai įkrautos – bus smagu“, – kalbėjo K. Porzingis.

Latvis puikiai pažįsta buvusius ir dabartinius lietuvių krepšininkus.

„Labai patiko Ramūnas Šiškauskas – kaip jis suklaidindavo ir atlikdavo perdavimą. Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Šarūnas Jasikevičius – lietuviai turi legendinių žaidėjų“, – prisiminė K. Porzingis.

K. Porzingis 2016 m. pasirašė pirmąją ilgalaikę sutartį su sporto inventoriaus milžine „Adidas“ – tuo metu tai buvo dosniausias batelių kontraktas su europiečiu žaidėju. Ankstesnė latvio partnerė „Nike“ nusprendė nekonkuruoti su „Adidas“ pasiūlymu.

„Naujoji sutartis paprastesnė įsipareigojimų atžvilgiu. Reikia padaryti tik minimumą. Ne taip, kaip Niujorko laikais, kai mane norėjo siųsti į reklaminę kelionę po Kiniją. Dabar esu antroje karjeros pusėje, su kitokiu požiūriu – už aikštės ribų noriu daryti mažiau, todėl ir batelių sutartis nėra kosminė“, – atskleidė K. Porzingis.

K. Porzingis taip pat atskleidė, kad yra aistringas MMA gerbėjas ir norėtų šį sportą išmėginti baigęs krepšininko karjerą.

„MMA yra sportas, kuris man labai artimas. Žiūrėjimo prasme – numeris vienas. Tai dalykas, dėl kurio užsidegu, todėl nusprendžiau dalyvauti naujame MMA projekte. Viskas dar procese – kai priartėsime prie galutinio rezultato, galėsiu papasakoti daugiau, – pasakojo K. Porzingis. – Šią vasarą šiek tiek žaidžiau tenisą ir padelį – labai geri sportai vasarai, ypač gryname ore. Esu išbandęs ir MMA, tačiau vienam iš klubų, kuriuos atstovauju, pažadėjau, kad karjeros metu to nedarysiu. „Taupau“ tam, kad po krepšinio pradėčiau MMA karjerą (juokiasi, – aut. past.).“



