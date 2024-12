Kraupi avarija užbaigė Čempionų lygos sezoną – olimpinė čempionė rėžėsi į žiūrovus

Olimpinė čempionė britė Katy Marchant keirino rungtyje susidūrė su vokiete Alessa-Catriona Propster. Sportininkės po incidento persivertė per barjerą ir rėžėsi į žiūrovus.

K.Marchant po avarijos net pusvalandį gulėjo įvykio vietoje, o šalia jos visą laiką budėjo vyras Robas. Galiausiai britė buvo išgabenta į ligoninę. Jos būklė įvardijama kaip stabili. Britei lūžo ranka ir išniro du pirštai.

Shocking crash leaves Olympic champion Katie Marchant with a suspected broken arm & others lucky to avoid serious injury #7NEWS pic.twitter.com/qKgK1es9l2