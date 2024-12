Ekspertų balsas: kiek medalių pasaulio plaukimo čempionate prognozuojama Rūtai Meilutytei?

Šį kartą vienai iš 50 m krūtine rungties favoričių Rūtai Meilutytei ekspertai prognozuoja bronzos medalį, tačiau nemato jos tarp 100 m krūtine rungties prizininkių

Kinijos atstovė Tang Qianting dominavo šioje rungtyje Pasaulio taurės varžybose, laimėdama visus tris etapus. Be to, ji tris kartus šį sezoną gerino Azijos rekordą ir tapo trečia greičiausia šios rungties plaukike istorijoje – jos laikas 28.76 sek. pasiektas paskutiniame etape Šanchajuje.

Toje pačioje rungtyje ji varžoves aplenkė beveik sekunde, tad aiškiai išsiskiria kaip favoritė. Jei T.Qianting laimės, tai bus jos pirmasis trumpajame take vykstančio pasaulio čempionato aukso medalis.

Medalis turėtų būti

Visgi „SwimSwam“ ekspertai teigia, kad jos pagrindinė konkurentė bus Lietuvos plaukikė R.Meilutytė – šios rungties pasaulio rekordo (28.37 sek.) savininkė.

Po karjeros atgimimo 2022 metais R.Meilutytė ne tik pasiekė trumpajame take šios rungties rekordą, bet ir 2023 metais pagerino ilgajame take rekordą (29.16 sek.). Nuo tada, kai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse ji užėmė 11 vietą 100 m krūtine rungtyje, R.Meilutytė nesivaržė trumpajame take, todėl jos forma kelia klausimų. Visgi pasaulio čempionate nuo pirmųjų startų bus aišku, ar ji pasiruošusi mesti rimtą iššūkį.

Italė Benedetta Pilato taip pat bus viena iš favoričių. Nors Pasaulio taurės etapuose jai nepavyko aplenkti T.Qianting, B.Pilato yra iškovojusi didelių pergalių, anksčiau buvo šios rungties ilgajame take pasaulio rekordo savininkė ir kvalifikacijoje užima antrą vietą su savo geriausiu rezultatu – 28.86 sek.

Dėl prizinės vietos gali kovoti ir jaunoji Estijos plaukimo žvaigždė Eneli Jefimova bei amerikietė Lilly King. L.King turi didelę tarptautinių varžybų patirtį ir yra dabartinė JAV rekordo savininkė (28.77 sek.). Nors ji pastaruoju metu retai dalyvauja trumpajame take varžybose, L.King turėtų prisitaikyti ir parodyti stiprų rezultatą. Tuo tarpu 17-metė E.Jefimova, kurios geriausias rezultatas yra 29.10 sek., greitai kyla tarptautinėje arenoje ir gali nustebinti.

Tarp kitų vertų dėmesio plaukikių – kinė Yu Jingyao, švedė Sophie Hansson ir pietų afrikietė Lara van Niekerk. Pastaroji 2022 metais iškovojo šios rungties sidabrą, tačiau vasarą negalėjo dalyvauti Paryžiaus olimpinėse žaidynėse dėl kvalifikacijos klaidos, tad bus itin motyvuota pasirodyti stipriai.

Be to, po ilgų metų į varžybas grįžta rusė Julija Jefimova, kuri dalyvaus kaip neutrali sportininkė. Paskutinį kartą pasaulio čempionate ji varžėsi 2021 metais, tačiau pasikeitus Pasaulio plaukimo federacijos politikai, J.Jefimova vėl gali dalyvauti tarptautinėse varžybose.

„SwimSwam“ prognozė 50 m krūtine rungčiai ir geriausias sezono rezultatas:

1. Tang Qianting (Kinija) – 28.76 sek.

2. Benedetta Pilato (Italija) – 29.42 sek.

3. Rūta Meilutytė (Lietuva) – 29.67 sek.

4. Lilly King (JAV) – N/A

Yra ir naujų varžovių

Dauguma sportininkių iš 50 m rungties taip pat dalyvaus 100 m distancijoje, tačiau čia yra keletas naujų vardų, o R.Meilutytei medalis neprognozuojamas.

Kaip ir trumpesnėje distancijoje, favoritė išlieka T.Qianting. Ji laimėjo šią rungtį visuose Pasaulio taurės etapuose ir užima pirmą vietą pagal kvalifikacijos laiką – 1 min. 2.53. Tai ketvirtas greičiausias rezultatas istorijoje. Tačiau iš trijų plaukikių, kurios yra greitesnės už T.Qianting, dvi dalyvaus šiame čempionate, todėl laukia intriguojanti kova.

L.King, kurios geriausias rezultatas (1:02.50) yra trečias istorijoje, taip pat rimtai pretenduos į pergalę. Nors pastaruoju metu ji retai varžėsi trumpajame take, L.King įrodė savo pajėgumą 2022 metais, laimėdama pasaulio čempionato auksą su 1 min. 2.67 sek. rezultatu.

R.Meilutytė taip pat yra grėsminga varžovė 100 m rungtyje. 2022 metų čempionate ji buvo diskvalifikuota už dvigubą delfino mostą starte, tačiau iki diskvalifikacijos plaukė antru greičiausiu laiku (1:02.91).

Tarp stipriausiųjų šioje rungtyje – B.Pilato ir E.Jefimova. B.Pilato, kurios geriausias laikas yra 1 min. 3.21 sek., sieks savo pirmojo pasaulio čempionato aukso trumpajame take. Tuo tarpu nuolat rezultatus gerinanti E.Jefimova yra jauniausia iš lyderių.

Pietų afrikietė L.van Niekerk (1:03.93) ir rusė Jevgenija Čikunova, neseniai pasiekusi asmeninį rekordą (1:04.07), taip pat gali įsitraukti į kovą dėl medalių.

SwimSwam prognozės 100 m krūtine rungčiai ir geriausias sezono rezultatas:

1. Tang Qianting (Kinija) – 1:02.53 sek.

2. Lilly King (JAV) – N/A

3. Eneli Jefimova (Estija) – 1:04.16 sek.

4. Jevgenija Čikunova – 1:04.07 sek.