Kompiuterinio žaidimo pasaulio čempionais tapę kinai šalyje sukėlė chaosą

Finale Kinijos „League of Legends“ lygos čempionė po įtemptos kovos 3-2 pranoko DWG KIA komandą iš Pietų Korėjos.

Pasaulio čempionatą, kurį vien už Kinijos ribų stebėjo daugiau nei keturi milijonai žiūrovų, „EDward Gaming“ laimėjo pirmą kartą. Už tai Kinijos ekipai atiteko beveik 500 tūkst. JAV dolerių.

Meanwhile in China where there are over 400 million esports fans. https://t.co/jb0cgKKX0i pic.twitter.com/YvMvnQQ3cj

Iš pastarųjų keturių „League of Legends“ pasaulio čempionatų Kinijos komandos laimėjo net tris.

Wow The celebrations of EDG fans in China are amazing League of Legends is just something different in China #Worlds2021 pic.twitter.com/5LDvE73tHt

Kinijoje, kur yra 400 milijonų esporto fanų, po „EDward Gaming“ ekipos triumfo kilo šventiškas chaosas. Po tautiečių pergalės kinai užplūdo miestų gatves, jose pradėjo aidėti fanų šūksniai, gyvenamųjų rajonų balkonuose suplazdėjo „EDward Gaming“ vėliavos, o kai kurie fanai tik su apatiniais ir komandos atributika šturmavo gatves.

sometimes i forget how huge League of Legends is in China until i see any LPL team make finals and then it’s like the floodgates have opened and every college student decks out their dorm with the team banner



