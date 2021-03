Kol Di Maria rungtyniavo aikštėje vagys plėšė jo namus

Bet tai nebuvo taktinis keitimas ar dėl futbolininko traumos. Pasirodo, kol vyko rungtynės, vagys plėšė argentiniečio namus, kuriose tuo metu buvo ir artimieji. Argentinietis su žmona augina dvi dukras.

Kaip rašo prancūzų spauda, komandos sporto direktorius Leonardo po pokalbio telefonu perdavė gautą žinią treneriui Mauricio Pochettino. Šis iškart A. Di Maria pakeitė ir nusivedė jį į tunelį, bet paskui grįžo tik strategas.

A. Di Maria persirengęs sportinę prangą išskubėjo aiškintis situacijos. Vėliau patikslinta, kad šeimos nariai nenkuntėjo, jie net negirdėjo antrame aukšta besidarbuojančių plėšikų. Nepranešama, kokį turtinį nuostolį patyrė futbolininkas. Bet, kaip rašo Prancūzijos žiniasklaida, plėšikai taikėsi į antrame aukšte esantį seifą.

Kiek vėliau pranešta, kad tuo pačiu metu vagys brovėsi ir į Marquinhoso tėvų namus Paryžiuje. Per pastaruosius metus buvo apvogti puolėjo Mauro Icardi, Sergio Rico, Thiago Silvos, Erico Maximo Choupo-Motingo namai Paryžiuje.

Leonardo leans over to speak to Pochettino. Leonardo gets on his phone, Pochettino then brings Di Maria off & both disappear down the tunnel only for Poch to reappear shortly after



A very strange moment https://t.co/FnCSn2OXOS pic.twitter.com/hMjTPEztXd