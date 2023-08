Kojos krešuliai ir rizika dėl sveikatos nesustabdė: amerikietis tapo pasaulio čempionu ir įsirašė į istoriją

Amerikietis geriausiu – šeštuoju – bandymu rutulį nustūmė 23,51 metro (22,63 – 22,98 – 22,28 – X – X – 23,51) ir didele persvara aplenkė visus varžovus. Kiti du prizininkai – karjeros rekordą pasiekęs italas Leonardo Fabbri (22,34) bei amerikietis Joe Kovacsas (22,12) atsiliko daugiau nei metru.

Ryan Crouser just had a world record 23.51m throw in shot put…



WITH TWO BLOOD CLOTS IN HIS LEG



