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Klaipėdoje finišavo Lietuvos jūrinio buriavimo 100-mečiui skirtas Lietuvos jūrinių jachtų čempionatas

2026-10-05 12:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-05 12:17
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Su savaitgalį Baltijos jūroje vykusia „Kapitono Stepono Kudzevičiaus regata“, Klaipėdoje finišavo visą vasarą per kelis įskaitinius etapus besitęsęs Lietuvos jūrinio buriavimo 100-mečiui paminėti skirtas Lietuvos jūrinių jachtų čempionatas. Susumavus taškus pirmąją vietą jame iškovojo jachtos „TeKyla“ (kpt. Algirdas Žižys) komanda.

Agnės Bukartaitės nuotr. | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (7)

Su savaitgalį Baltijos jūroje vykusia „Kapitono Stepono Kudzevičiaus regata“, Klaipėdoje finišavo visą vasarą per kelis įskaitinius etapus besitęsęs Lietuvos jūrinio buriavimo 100-mečiui paminėti skirtas Lietuvos jūrinių jachtų čempionatas. Susumavus taškus pirmąją vietą jame iškovojo jachtos „TeKyla“ (kpt. Algirdas Žižys) komanda.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos jūrinių jachtų čempionatas

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Oficialiai spalio 1 d. su tarptautine konferencija „Jūra. Burės. Žmonės“ „Lietuvos jūrų muziejuje“ paminėtas Lietuvos jūrinio buriavimo 100-metis ant vandens buvo uždarytas šį savaitgalį Klaipėdoje vykusios „Kapitono Stepono Kudzevičiaus regatos“ metu.

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Ši regata buvo ir finalinis visą sezoną besitęsusio Lietuvos jūrinio buriavimo čempionato etapas, po kurio paaiškėjo čempionato nugalėtojai bei prizininkai. Lietuvos jūrinio buriavimo čempionais šiemet tapo jachtos „TeKyla“ (kpt. Algirdas Žižys) įgula, sidabrą iškovojo jachtos „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) įgula, bronzą – jachtos „Idefix“ (kpt. Tomas Barakauskas) įgula.

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„Manau, šie metai parodė, kad kartais svarbu ne tik įgulos suderinamumas ar sportinis ryžtas, bet ir dėsningas bei pastovus noras tiesiog buriuoti, dalyvauti visur, kur spėji ir gali. Galbūt – ne visada su pastovia įgula, bet visada su gera nuotaika ir noru tobulėti“, – po apdovanojimų ceremonijos teigė „TeKyla“ komandos narys Matas Kinderis, atkreipdamas dėmesį, kad dėl spartėjančio gyvenimo tempo komandoms kartais tampa iš tiesų sunku pastoviai susirinkti į varžybas pilna pastovia sudėtimi intensyvaus sezono metu.

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Vis dėlto, atkakliausi čempionato dalyviai galėjo džiaugtis rezultatais. Galutinėje įskaitoje dvi komandos – „Rhino“ ir „Idefix“ – surinko po vienodai taškų, sumuojant visų etapų rezultatus, tačiau, pagal varžybų nuostatus, galutinis rezultatas skaičiuojamas sumuojant tik 4 geriausius rezultatus iš visų įvykusių etapų. Tokiu būdu „Rhino“ komanda galutiniame rezultatų skaičiavime aplenkė „Idefix“ komandą ir užsitikrino antrąją vietą.

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Iš viso per sezoną Lietuvos jūrinio buriavimo čempionato metu įvykdyti net 6 etapai – „Gero vėjo“ regata, Pilies uosto regata, Lietuvos ORC čempionatas, ORC Prologue Race Klaipėda varžybos, S. Marcinkevičiaus regata bei Kapitono Stepono Kudzevičiaus regata.

Visų šiemet vykusių jūrinių varžybų metu minėtas Lietuvos jūrinio buriavimo 100-metis, kai 1926 metais, spalio 1 d., pirmoji jachta su Lietuvos trispalve ir lietuviška įgula – jachta „Budys“ – išplaukė į Baltijos jūrą.

Lietuvos jūrinių jachtų čempionato rezultatus galima rasti paspaudus ČIA.

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