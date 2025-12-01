 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Kavaliausko pergalė prieš Moliną Kaune sukėlė ispanų pyktį: teisėjų vardai paviešinti, sprendimas išvadintas vagyste

2025-12-01 22:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 22:50

Penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyko grandiozinis „UTMA 15“ kovos menų turnyras, kuriame pergalę iškovojo 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine“ Kavaliauskas (25-3-1, 19 nokautų), po 12 raundų kovos teisėjų sprendimu (114-115, 115-113, 115–114) nugalėjo 26-erių metų ispaną Samuelį Moliną (32-4-1, 15 nokautų) ir iškovojo jam priklausiusį EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržą bei šiai kovai pristatytą WBC „garbės“ titulą.

Egidijus Kavaliauskas – Samuelis Molina | Pauliaus Peleckio / BNS foto nuotr.

Penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyko grandiozinis „UTMA 15“ kovos menų turnyras, kuriame pergalę iškovojo 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine“ Kavaliauskas (25-3-1, 19 nokautų), po 12 raundų kovos teisėjų sprendimu (114-115, 115-113, 115–114) nugalėjo 26-erių metų ispaną Samuelį Moliną (32-4-1, 15 nokautų) ir iškovojo jam priklausiusį EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržą bei šiai kovai pristatytą WBC „garbės“ titulą.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įdomu tai, kad po kovos S. Molina su treneriu buvo įsitikinę savo pergalę ir ją jau šventė. Paskelbus teisėjų balus, net ringo referis iškėlė S. Molinos ranką, tačiau tada jam buvo pasakyta, jog į viršų turėjo kilti E. Kavaliausko ranka. S. Molina su treneriu liko šokiruotas, ispaniškai teigė, kad laimėti turėjo jis ir su ašaromis akyse paliko ringą.

Ispanijoje teisėjų sprendimas sukėlė didžiulį pasipiktinimą.

„Surežisuota vagystė Kaune: Kavaliauskas atėmė diržą iš Molinos“, – rašė ispanų „101 TV“ portalas.

Samuelis Molina kontroversišku būdu prarado diržą Egidijui Kavaliauskui“, – skelbė „Mundo Deportivo“.

„Nesąžiningas Samuelio Molinos pralaimėjimas Lietuvoje“, – teigė „Espabox“.

„Samuelis Molina kontroversiškai nukarūnuotas Lietuvoje“, – trimitavo „Diario Sur“.

Jei Ispanijoje nuomonės buvo vienpusiškos, tai Lietuvoje sirgaliai ir ekspertai pasidalino į dvi dalis. Vieni iš jų, tarp kurių buvo ir Dominykas Dirkstys, tikino, kad E. Kavaliauskas laimėjo pelnytai. Kiti, tarp kurių ir Julius Mocka, tikino, kad kovos rezultatas – neteisingas.

„Su visa pagarba Egiui, pi****… čia daug stipriau nei Luvrą apvogti…“, – stebėjosi buvęs garsus kovotojas J. Mocka.

Daug kritikos teko ir pačiai UTMA organizacijai, jog neva ji parinkinėjo šališkus teisėjus. UTMA į šią kritiką sureagavo ir paaiškino, kaip viskas buvo iš tiesų.

„Egidijaus Kavaliausko ir Samuelio Molinos kovą sankcionavo, taisykles nustatė ir teisėjų sąstatą parinko ir į Lietuvą atsivežė EBU organizacija, kurios diržą jau trečią kartą gynė Samuelis Molina. Dvikovai teisėjavo EBU arbitrai iš Čekijos (Pavelas Hynekas), Vokietijos (Uwe Lorchas) ir Italijos (Antonio Migliore). Primename, kad būtent šie teisėjai paskelbė, jog kovos nugalėtoju rezultatu 115-113, 115-113, 114-115 tapo Egidijus Kavaliauskas. Kovai ringe teisėjavo italas Marco Marzuoli“, – rašoma UTMA pranešime.

Pagal „box rec“ informaciją, P. Hynekas turi 7 metų teisėjavimo patirtį ir yra dirbęs aukšto lygio kovose. Vos prieš porą savaičių jis teisėjavo Saudo Arabijoje, kur Jesse Rodriguezas kovoje dėl dviejų pasaulio čempiono diržų nugalėjo Fernando Danielį Martinezą. Ten P. Hyneko kompetencija niekas neabejojo. Šiemet čekas dirbo ir Shakuro Stevensono kovoje su Joshu Padley.

U. Lorcho patirtis teisėjavime siekia net 18 metų. Garsiausia jo vertinta kova vyko 2023 m., kai Etinosa Oliha per 12 raundų nugalėjo Julio Alamosą ir laimėjo IBO vidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą, Tąkart U. Lorcho įvertinimas nuo kitų teisėjų praktiškai nesiskyrė.

Mažiausiai patirties aukštesnio lygio kovų vertinime turi A. Migliore. Jis tiek šiemet pradėjo teisėjauti už Italijos ribų.

