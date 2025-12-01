 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Hakansono šou nepadėjo Švedijai išvengti pralaimėjimo prieš Slovėniją

2025-12-01 22:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 22:19

Ludde Hakansonas buvo nuostabus, bet jo vedama Švedijos rinktinė (0/2) pasaulio čempionato atrankoje patyrė antrą nesėkmę. Šįkart jie namie 83:94 (16:31, 26:18, 22:24, 19:21) nusileido Slovėnijai.

L.Hakansonas žaidė nesustabdomai (FIBA nuotr.)

Ludde Hakansonas buvo nuostabus, bet jo vedama Švedijos rinktinė (0/2) pasaulio čempionato atrankoje patyrė antrą nesėkmę. Šįkart jie namie 83:94 (16:31, 26:18, 22:24, 19:21) nusileido Slovėnijai.

0

Šioje grupėje dar varžosi Čekija (2/0) ir Estija (1/1).

Nugalėtojams 16 taškų surinko Ziga Samaras, 15 pridėjo Gregoras Glasas, po 13 – Miha Cerkvenikas ir Leonas Stergaras.

Švedijos rinktinės kapitonas L.Hakansonas mačą baigė su 34 taškais (3/5 dvit., 7/11 trit., 7/7 baud.), 6 rezultatyviais perdavimais, 4 klaidomis ir 34 naudingumo balais.

Su 16 taškų L.Hakansonui geriausiai talkino Pierre'as Hamptonas.

