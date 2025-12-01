Hakansono šou nepadėjo Švedijai išvengti pralaimėjimo prieš Slovėniją

Šioje grupėje dar varžosi Čekija (2/0) ir Estija (1/1).
Nugalėtojams 16 taškų surinko Ziga Samaras, 15 pridėjo Gregoras Glasas, po 13 – Miha Cerkvenikas ir Leonas Stergaras.
Švedijos rinktinės kapitonas L.Hakansonas mačą baigė su 34 taškais (3/5 dvit., 7/11 trit., 7/7 baud.), 6 rezultatyviais perdavimais, 4 klaidomis ir 34 naudingumo balais.
Su 16 taškų L.Hakansonui geriausiai talkino Pierre'as Hamptonas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.