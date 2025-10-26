Kavaliauskas: apie NCAA pinigus, laimę dėl Stepo ir suprantamą Tubelį

Šiuo metu buvęs krepšininkas tęsia karjerą „Wake Forrest“ universitete, kur dirba trenerio asistentu. Kurį, beje, trumpam šiemet buvo atsivežęs į Kauną.
„Nuėjome papietauti ir mūsų treneris labai norėjo susipažinti su Sabonio. Taip pataikėme, kad Arvydas įėjo ten, kur mes valgėme. Sėdžiu prieš jį – trenerio akys išsprogo, buvo malonus siurprizas“, – pasakojo A.Kavaliauskas.
Jis taip pat daug pasakojo apie NCAA situaciją, studentų krepšinį, naujus NIL (reklaminius) kontraktus ir pinigus.
„Atvyksta Chrisas Paulas, vasaromis su mumis treniruojasi, jis mūsų vaikams vau. Esu jo paklausęs, kokia jo nuomonė apie NIL, jis atsakė: labai blogai. Dar tokios nuomonės nebuvau girdėjęs, klausiu: kodėl? Jis sako: paimi NBA naujoko kontraktą, visi bando gyventi kaip žvaigždės, švaisto pinigus ir bankrutuoja anksčiau laiko. Dabar mes duodame tuos pinigus 18-mečiams ir juos bankrotiname anksčiau“, – žvaigždę citavo jis.
A.Kavaliauskas taip pat teigė puikiai suprantantis, kaip dabar jaučiasi Ąžuolas Tubelis, iš Vilniaus „Ryto“ perėjęs į Kauno „Žalgirį“.
„Yra panašumų, linkių stiprybės, jis tikrai geras žaidėjas. Manau, su juo viskas bus tvarkoje, su laiku sirgaliai jam atleis, gal ne visi 100 proc., bet didesnė dalis“, – sakė jis.
Išsamus pokalbis su A.Kavaliausku – vaizdo įraše.
„MISsMATCH“:
00:00 kaip gyvena A.Kavaliauskas?
03:30 netikėtas susitikimas su A.Saboniu
06:00 lietuviškumas vaikuose
08:00 kas pasikeitė su naujomis pareigomis?
12:00 kaip treniruoti šių laikų jaunimą?
18:00 planai ir pažadai vaikinams
24:00 išsiskyrimai su žaidėjais
29:00 kontaktas su tėvais
37:00 trenerių stabilumas NCAA ir kaita profesionaliame krepšinyje
40:00 kontaktai su NBA
45:00 „esu laimingas dėl Stepo“ ir stiprybė Ąžuolui
47:00 Europos žaidėjai NCAA
53:00 skepticizmas dėl NCAA tendencijų
59:00 pinigų įtaka
01:01:00 NBA žvaigždės nuomonė apie NIL
01:15:00 NBA projektas Europoje
01:18:00 A.Marčiulionio situacija
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!