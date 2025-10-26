Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Kavaliauskas: apie NCAA pinigus, laimę dėl Stepo ir suprantamą Tubelį

2025-10-26 08:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 08:15

Krepsinis.net – šįkart virtualus pokalbis su žmogumi, kurį sunku sutikti Lietuvoje ir pamatyti eteryje – Antanu Kavaliausku.

A.Kavaliauskas tęsia darbus NCAA

A.Kavaliauskas tęsia darbus NCAA

0

Šiuo metu buvęs krepšininkas tęsia karjerą „Wake Forrest“ universitete, kur dirba trenerio asistentu. Kurį, beje, trumpam šiemet buvo atsivežęs į Kauną.

„Nuėjome papietauti ir mūsų treneris labai norėjo susipažinti su Sabonio. Taip pataikėme, kad Arvydas įėjo ten, kur mes valgėme. Sėdžiu prieš jį – trenerio akys išsprogo, buvo malonus siurprizas“, – pasakojo A.Kavaliauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat daug pasakojo apie NCAA situaciją, studentų krepšinį, naujus NIL (reklaminius) kontraktus ir pinigus.

„Atvyksta Chrisas Paulas, vasaromis su mumis treniruojasi, jis mūsų vaikams vau. Esu jo paklausęs, kokia jo nuomonė apie NIL, jis atsakė: labai blogai. Dar tokios nuomonės nebuvau girdėjęs, klausiu: kodėl? Jis sako: paimi NBA naujoko kontraktą, visi bando gyventi kaip žvaigždės, švaisto pinigus ir bankrutuoja anksčiau laiko. Dabar mes duodame tuos pinigus 18-mečiams ir juos bankrotiname anksčiau“, – žvaigždę citavo jis.

A.Kavaliauskas taip pat teigė puikiai suprantantis, kaip dabar jaučiasi Ąžuolas Tubelis, iš Vilniaus „Ryto“ perėjęs į Kauno „Žalgirį“.

„Yra panašumų, linkių stiprybės, jis tikrai geras žaidėjas. Manau, su juo viskas bus tvarkoje, su laiku sirgaliai jam atleis, gal ne visi 100 proc., bet didesnė dalis“, – sakė jis.

Išsamus pokalbis su A.Kavaliausku – vaizdo įraše.

„MISsMATCH“:

00:00 kaip gyvena A.Kavaliauskas?

03:30 netikėtas susitikimas su A.Saboniu

06:00 lietuviškumas vaikuose

08:00 kas pasikeitė su naujomis pareigomis?

12:00 kaip treniruoti šių laikų jaunimą?

18:00 planai ir pažadai vaikinams

24:00 išsiskyrimai su žaidėjais

29:00 kontaktas su tėvais

37:00 trenerių stabilumas NCAA ir kaita profesionaliame krepšinyje

40:00 kontaktai su NBA

45:00 „esu laimingas dėl Stepo“ ir stiprybė Ąžuolui

47:00 Europos žaidėjai NCAA

53:00 skepticizmas dėl NCAA tendencijų

59:00 pinigų įtaka

01:01:00 NBA žvaigždės nuomonė apie NIL

01:15:00 NBA projektas Europoje

01:18:00 A.Marčiulionio situacija

TOLIAU SKAITYKITE
