„Kauno Žalgiris“ atsisveikino su Temuru Chogadze

2025-ųjų pradžioje į Kauną atvykęs 27-erių kartvelas su „Kauno Žalgirio“ marškinėliais per sezoną sužaidė 38 rungtynes visuose turnyruose, pelnė 6 įvarčius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
„Esu labai laimingas, kad „Kauno Žalgiris“ tapo Lietuvos čempionu ir aš galėjau būti šios komandos dalimi. Kartu su nuostabiais komandos draugais ir puikiu trenerių štabu atlikome puikų darbą, tad šį sezoną prisiminsiu kaip vieną geriausių savo karjeroje“, – atsisveikindamas sakė T.Chogadze.
Kovoje dėl pirmojo klubo čempionų titulo T.Chogadze svariai prisidėjo įvarčiais prieš Vilniaus „Žalgirį“ ir Kauno rajono „Hegelmann“, o UEFA Konferencijų lygoje siuntė kamuolį į „Valur“ klubo vartus.
FK „Kauno Žalgiris“ dėkoja T.Chogadzei už 2025-ųjų sezoną ir linki sėkmės tolimesnėje karjeroje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!