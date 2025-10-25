Kaune startavo atsinaujinęs seniausias šalyje ralis „Aplink Lietuvą“

Nors nuo pirmųjų tokių lenktynių jau prabėgo 94 metai, tačiau šiemetinis ralis tik 34-asis sudėtingoje jo istorijoje.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir atkūrus šį ralį nuo pat pirmojo rengiančio Lietuvos automobilių klubo (LAK) veiklą, nuo 1996 m raliai „Aplink Lietuvą“ vyksta kasmet.
Iš pagrindų pakitęs renginio veidas
„Esu automobilių sporto ir ypač ralio gerbėjas, tačiau dar neteko regėti lenktynių, prie kurių starto linijos išsirikiuotų tiek naujų, šių ar praėjusių metų gamybos automobilių, – stebėjosi į ralio atidarymą iš Suvalkijos atvykęs Ričardas Buteikis. – Jei jie nebūtų apklijuoti ralio atributika, nieku gyvu nepatikėčiau, jog tai sportininkų automobiliai“.
Ralio mėgėjas iš tiesų pastebėjo bene pagrindinį veidą pakeitusių lenktynių bruožą, ko gero duosiantį impulsą ir į kitų varžybų trasas išvairuoti naujesnius, saugesnius automobilius.
Iš 15 ralyje „Aplink Lietuvą“ startuojančių elektromobilių net 8 šių metų gamybos, o seniausias šioje kategorijoje – tik ketverių metų.
Standartinių automobilių klasėje besivaržantys abu Vytautai Mackoniai į trasą išvairuos irgi tik šiais metais pagamintą „Cupra Terramar“.
Rungtyniaujančių istorinių automobilių įskaitoje Oldtimer klasėje keturi ratai tik techniniame automobilio pase alsuoja giloka, tačiau nejuntama senatve, kuri nieko nestebina. Būtent tai ir yra tokia vis labiau populiarėjanti klasė, kurioje 1973 metų gamybos Juliaus Šimkaus su Egidijumi Karmonu SAAB 96 ar Arūno Beniušio su Andriumi Vaitiekūnu MG MGB jaučiasi kaip žuvys vandenyje.
Pakitęs šiemetinio ralio „Aplink Lietuvą“ veidas bene labiausiai juntamas pačioje lenktynių organizacijoje.
Dėl garbingiausio trofėjaus – Prezidento taurės – tikslaus važiavimo ralyje varžysis tik elektromobilių vairuotojai, kuriems šios lenktynės – kandidatinis „FIA Eco Rally Cup“ renginys.
Atskirose įskaitose rungsis istorinių ir standartinių automobilių vairuotojai.
Sugrįžta ne į tuos pačius vandenis
Jei nauji automobiliai, kurių daugelis dar nematytų, žiūrovams kėlė malonią nuostabą, tai regėti ir pažįstami ralio dalyvių veidai sugrąžino į šias kelis dešimtmečius skaičiuojančias lenktynes.
Bene daugiausia dėmesio susilaukė daugkartinis šalies automobilių ralio čempionas Vytautas Švedas, kuris drauge su dar vienu šio sporto meistru Vincu Gerdžiūnu vairuos elektromobilį „Audi A6 e-tron“.
Jei šiam tandemui pavyktų iškovoti pagrindinį ralio trofėjų, V. Švedo sportinių laimėjimų kolekcijoje Prezidento taurė būtų antroji (pirmąją jis su Žilvinu Sakalausku iškovojo 2008 m), o Vytauto šturmanas Vincas dar labiau tituluotas.
Prezidento taurę V. Gerdžiūnas yra laimėjęs tris kartus – 1997 m. su Virginijumi Simanavičiumi, 2000 m. su Arvydu Šinkūnu, o 2014 m. – su sūnumi Gyčiu.
„Tai buvo jau seniai, todėl mes su Vytautu grįžtame anaiptol ne į tuos pačius vandenis, – lenktynių spaudos centrui sakė V. Gerdžiūnas. – Ko gero atsinaujinęs ralis bus sunkiausias iš visų jau įvykusių ne tik mums, bet ir absoliučiai visiems dalyviams, nes privers prisiminti primirštą ir kažkada buvusį labai populiarų kelio atstumo ir laiko skaičiavimą bei daugelį kitų plonybių“.
V. Gerdžiūnas teigiamai vertina pasikeitusį ralio formatą, kurio anaiptol nelaiko duokle madai.
„Nors pats jau gerą dešimtmetį vairuoju elektromobilį ir manau, jog tai geriausias pagalbininkas bent jau mieste, ne trimituoju, kad viskas turi būti orientuojama tik į elektromobilius. Tačiau tai, kad galimybę varžytis rado ir elektromobilių vairuotojai, visokeriopai sveikintina iniciatyva, nes būtent elektromobiliai – ateities, ir jau ne tolimos, transportas“, – įsitikinęs V. Gerdžiūnas.
Patyrę, vienais iš favoritų laikomi Vincas su Vytautu ir patys supranta, jog lengva tikrai nebus.
Mesti jiems pirštinę kupini ryžto ir asociacijos „Vilniaus miesto sportinio vairavimo centras“ atstovai Andrejus Savčenko su Kęstučiu Taškūnu, vairuojantys „Renault 5 E-Tech Electric“, ir „Deals On Wheels“ komandos atstovai Gytis Patembergas su Justu Lengvinu, pasitelkę „Tesla Model 3“, ir maratoninių kelionių automobiliais bei motociklais autoriai, kurių žygiai yra radę vietos ir Gineso rekordų knygose, Vitoldas Milius ir Aidas Bubinas su „Nissan Ariya Nismo“, ir daugkartiniai legendinio Monte Karlo ralio dalyviai Tadas Vitkevičius ir Linas Žvinakevičius su „Tesla Model Y“, ir Laimonas Latvėnas su Dovydu Bitvinsku, trumpiausio kelio į finišą ieškosiantys su „Cupra Born 150“ ir daugelis kitų.
Pateikti netikėtą siurprizą tikisi ir pirmą kartą ralių „Aplink Lietuvą“ istorijoje „Volvo FH Electric“ 4x2 vilkiką, aprūpintą 540 kWh talpos baterijomis, vairuosiantys „Volvo Trucks Lietuva“ įmonės transporto sprendimų konsultantas Ramūnas Kriuklis su šturmanu, „Volvo Trucks Lietuva“ tvaraus transporto ekspertu Mariumi Beniuliu.
Nors šalia šio monstro kukliai atrodo Augustės ir Juliaus Rupšių „Hyundai Inster“, tačiau šis duetas irgi nelinkęs tenkintis statistų vaidmeniu.
Dėkojo už pasitikėjimą ir linkėjo gero finišo
34-ojo ralio „Aplink Lietuvą“ ir jo dalyvių prisistatymą užbaigė lenktynių atidarymo ceremonija, kurią pradėjęs ralio pagrindinis organizatorius, kitais metais įkūrimo 100-tį minėsiančio LAK prezidentas Rolandas Dovidaitis padėkojo visiems dalyviams ir palinkėjo greito ir saugaus kelio į lenktynių finišą.
„Vildamiesi, jog atnaujinto formato raliai „Aplink Lietuvą“ taps vienomis moderniausių lenktynių Lietuvoje, šiandien mes verčiame naują puslapį šių lenktynių istorijoje, – kalbėjo R. Dovidaitis. – Galiu tik pasidžiaugti, kad mūsų pirmuosius žingsnius atsinaujinimo linkme iškart lydėjo pripažinimas. Tarptautinė automobilių sporto federacija (FIA) jau įtraukė kitais metais vyksiantį ralį „Aplink Lietuvą“ į 2026 metų FIA EKO ralių kalendorių. Šią žinią mes priimame kaip didžiulį FIA pasitikėjimą šalies automobilių sporto organizatoriais, o drauge ir nemenką įpareigojimą. Už pastangas pripažinimo linkme norime nuoširdžiai padėkoti iš Italijos atvykusiam FIA stebėtojui Angelo Raffaele Pelillo“.
FIA stebėtojas A. R. Pelillo pasveikino seniausio šalyje automobilių ralio „Aplink Lietuvą“, paženklinusio ir automobilių sporto pradžią Lietuvoje, dalyvius ir organizatorius, linkėjo, kad ryžtingai atnaujintas ralis kasmet taptų vis populiaresnis.
Beje, iškart po renginio atidarymo FIA stebėtojas A. R. Pelillo sėdo prie ralio automobiliu tituluojamo „Renault“ vairo, pasirinkęs „Renault Symbioz“, o organizatoriams palikęs kiek erdvesnius „Renault Espace“.
Pro starto arką prariedėjo per tris dešimtis ralyje ar jo atidarymo ceremonijoje dalyvaujančių automobilių, kurių po renginio uvertiūros didžiausi iššūkiai laukia šeštadienį ir sekmadienį, kai reiks įveikti atitinkamai 479,91 km su 114,50 km reguliarumo etapų ir 267,66 km su 261,9 km reguliarumo etapų.
Šeštadienį 8 val. ralio dalyviai dienos kovas pradės Raudondvaryje.
34-asis ralis „Aplink Lietuvą“ finišuos sekmadienį, spalio 26 d., 16 val. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje šalia prezidentūros.
