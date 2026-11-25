Renginys vyks prekybos centro trečiojo aukšto renginių erdvėje, o kovotojai į ringą žengs nuo 18 valandos. Patekimas į šį turnyrą yra nemokamas, o tiesioginę transliaciją žiūrovai taip pat be papildomo mokesčio galės stebėti organizacijos „YouTube“ kanale ir „Sportas.lt“ portale.
Šis renginys yra įžanga į pagrindinę kovų savaitės puošmeną – lapkričio 28 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiantį „UTMA 21“ turnyrą.
Renginį atidarys dvi profesionalaus bokso supersunkiasvorių kategorijos dvikovos: pirmojoje Jonas Jazevičius susikaus su lenku Michalu Kužniaku, o antrojoje Algirdas Baniulis stos į kovą su estu Kirilu Michailovu.
Trečiojoje vakaro akistatoje laukia moterų muaitay kova su bokso pirštinėmis, kurioje susitiks Aušrinė Ponelytė, atstovaujanti Kauno „Titano“ klubui, ir Marina Saveljeva iš „Vilnius Muay Thai hooked“. Ši dvikova bus revanšinė – abi sportininkės jau kovojo šių metų Lietuvos muaitaiy čempionato finale, kuriame pergalę iškovojo „Titano“ atstovė.
Kikbokso taisyklėmis svorio kategorijoje per 95 kilogramus susigrums Tomas Akelaitis („Titanas“) ir Lukas Jarutis („Next Level Fight Club“). Tuo tarpu turnyrą uždarys sutartinės svorio kategorijos iki 69 kilogramų kikbokso dvikova, kurioje pirštines surems du 18-os metų kovotojai – Matas Žemaitis iš „One Blood“ ir Martynas Sipavičius iš „Sun City MMA“.
„UTMA Rising 4“ turnyro kovų sąrašas:
1. Jonas Jazevičius – Michalas Kužniakas (profesionalus boksas, supersunkiasvorių kategorija)
2. Algirdas Baniulis – Kirilas Michailovas (profesionalus boksas, supersunkiasvorių kategorija)
3. Aušrinė Ponelytė – Marina Saveljeva (muaitai su bokso pirštinėmis)
4. Tomas Akelaitis – Lukas Jarutis (kikboksas, svorio kategorija per 95 kg)
5. Matas Žemaitis – Martynas Sipavičius (kikboksas, sutartinė svorio kategorija iki 69 kg)
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