Lietuvai atstovavo klubų „Katana“, „Hokuto“ ir „Tonusas“ sportininkai. Varžybos vyko dviem dalimis, o abiejose lietuviai lipo ant prizininkų pakylos.
Pirmojoje turnyro dalyje aukso medalį iškovojo Tauras Jančiauskas iš klubo „Tonusas“. Sidabro apdovanojimais džiaugėsi Liepa Braškutė („Hokuto“) ir Kajus Sidaras („Katana“), o bronzą pelnė Danielius Mišak („Katana“).
Antrojoje varžybų dalyje pirmąją vietą užėmė Erikas Miežinis iš „Hokuto“ klubo. Sidabro medalį iškovojo jo komandos draugas Rokas Šilanskas, o trečiąsias vietas užėmė Ridas Bielskis („Hokuto“) ir Jonas Blaževičius („Katana“).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.