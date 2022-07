Kataras surengs kitokią pasaulio futbolo taurę: fanams teks linksmintis be alkoholio

Šių metų pasaulio futbolo čempionatas yra pirmasis, kuris vyksta musulmoniškoje šalyje, kurioje griežtai kontroliuojamas alkoholis. Todėl renginio, dažnai siejamo su alaus gėrimo gerbėjais ir remiamo pasaulio alaus prekių ženklų, organizatoriams kyla unikalių iššūkių. „Stadionuose planai vis dar baigiami, tačiau šiuo metu diskutuojama apie galimybę sirgaliams išgerti alaus atvykus ir išeinant iš stadiono, bet alus nebus patiekiamas per rungtynes ​​stadione“, – „Reuters“ sakė šaltinis.

„Skirtingai nei ankstesnėse Pasaulio taurės gerbėjų zonose, alus bus patiekiamas ne visą dieną, o ribotu laiku“, – pridūrė šaltinis.

REKLAMA

Lankytojams draudžiama vežtis alkoholį į Katarą net iš oro uosto be muito, be to, jie negali apsipirkti vienintelėje šalies alkoholinių gėrimų parduotuvėje Dohos pakraštyje, kur leidimus turintys užsienio gyventojai gali nusipirkti alkoholio vartojimui namuose.

Alaus kainos gerbėjų zonose ir arti stadiono dar nenutartos.

Alkoholio pardavimo futbolo stadionuose taisyklės visame pasaulyje skiriasi. Anglijoje alkoholis parduodamas stadiono salėse, tačiau sirgaliai negali jo gerti matydami aikštę, o Prancūzijoje nieko negalima gerti stadiono teritorijoje.