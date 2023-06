Kanadoje – neįprasta varžymosi sistema ir įspūdinga lietuvio pergalė

Pergalę išplėšė Thomasas Kennedey, kuris perėmė kamuolį ir sugrūdo kamuolį į varžovų krepšį.

Įdomu tai, kad aukščiausioje Kanados krepšinio lygoje naudojama kitokia sistema nei įprasta. Iki rungtynių likus 4 min. mačo laikas sustabdomas, o prie pirmaujančios komandos pranašumo pridedami dar 9 taškai. Nuo tada žaidžiama iki būtent tokios taškų sumos.

Šiuo atveju komandos varžėsi iki 85 taškų, kadangi likus 4 min. lietuvio ekipa atsilikinėjo 68:76.

Pergalingą atkarpą Skarboro klubas laimėjo 17:7.

One of the craziest game winners I’ve seen.



A poster to secure the win for Scarborough 🤯 pic.twitter.com/TVz0UOg5k7