Kačinas blykstelėjo FIBA Europos taurėje

M.Kačinas per 29 minutes įmetė 23 taškus (2/2 dvit., 5/8 trit., 4/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, po 3 kartus klydo ir prasižengė, perėmė kamuolį, blokavo metimą, rinko 23 naudingumo balus.
Splito komandai 18 taškų pelnė Maticas Repecas (11 rez. perd.), „Promitheas“ 18 pridėjo New Williamsas.
Kitame mače Pauliaus Danusevičiaus atstovaujama Izmito „Korfez“ (3/1) išvykoje 87:85 (19:18, 21:22, 27:21, 20:24) palaužė Valmieros „Valmiera Glass“ (1/3).
P.Danusevičius per 26 minutes pelnė 4 taškus (0/2 dvit., 1/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius, 2 – prarado, 1 – perėmė, atliko 3 perdavimus, kartą prasižengė, rinko 3 naudingumo balus.
Jo ekipai 29 taškus rinko Boo Buie, Valmieros ekipai 25 pelnė Bryce‘as McBride‘as (10 rez. perd.).
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