Gausiai iš toli atakavęs Orelikas iškovojo dramatišką pergalę pratęsime

Lietuvis per 32 minutes pelnė 11 taškų (1/1 dvit., 2/9 trit., 3/3 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 4 perdavimus, 4 kartus klydo, 5 – prasižengė, rinko 5 naudingumo balus.
„Lions“ net 41 tašką pridėjo Jamesas Frazieris, taip pat atkovojęs 9 kamuolius, atlikęs 7 perdavimus, perėmęs 5 pražangas, pataikęs 8 tritaškius iš 14, rinkęs 38 naudingumo balus.
„Yukatel“ gretose išsiskyrė Jhonathanas Dunnas, įmetęs 30 taškų (7/11 trit.), 17 pridėjo Victoras Bailey.
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