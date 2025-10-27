Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Juventus“ keičia trenerį: atleistas Igoris Tudoras

2025-10-27 16:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 16:37

„Juventus“ klubas pranešė apie trenerio pakeitimą – iš pareigų atleistas pagrindinis treneris Igoris Tudoras kartu su trenerių štabo personalu Ivanu Javorčiciumi, Tomislavu Rogičiumi ir Riccardu Ragnacciu.

Igoris Tudoras | Scanpix nuotr.

0

Laikinai vyr. trenerio pareigas perėmė Massimo Brambilla, kuris vadovaus komandai artėjančiose rungtynėse prieš „Udinese“.

47-erių kroatas, prie „Juventus“ vairo stojo 2025 m. kovo mėnesį po Thiago Motos etapo klube, tačiau per 24 vadovavimo rungtynes nesugebėjo sugrąžinti komandai pergalių. Pastaruoju metu „Juventus“ turėjo prastą rezultatų seriją: aštuonios rungtynės be pergalės visose varžybose. Paskutinė jo treniruotų rungtynių nesėkmė – pralaimėjimas 0:1 „Lazio“ komandai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai jau trečias trenerio atleidimas „Juventus“ klube per nepilnus dvejus metus, po Massimiliano Allegri ir Thiago Motos pasitraukimų. Laikinai komandai vadovausiantis M. Brambilla pažadėjo dirbti našiai ir ruošti komandą tolimesniems iššūkiams „Serie A“.

Šiuo metu Italijos čempionate „Juventus“ žengia vos 8-oje pozicijoje.  

