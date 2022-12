„Jokios empatijos Ukrainai“: Vimbldono organizatoriai nubausti už rusams ir baltarusiams pritaikytą draudimą

Dėl tokio sprendimo įsiutusios profesionalų teniso asociacijos (ATP ir WTA) neskyrė reitingo taškų šių metų turnyrui. Tiesa, tai turnyro prestižo praktiškai nesumenkino, nes į jį vis tiek atvyko absoliuti dauguma geriausių planetos žaidėjų.

Dar liepos mėnesį WTA nusprendė imtis papildomų veiksmų. Ši asociacija Vimbldono organizatoriams išrašė baudas, kurių bendra suma siekia 827 tūkst. svarų sterlingų (beveik 962 tūkst. eurų).

Tuo tarpu neseniai tokiu pavyzdžiu pasekė ir ATP. Jie liepė „Lawn Tennis Association“ (LTA) sumokėti 820 tūkst. svarų sterlingų baudą. Toks sprendimas Vimbldono organizatorius paliko be žado.

„LTA yra labai nusivylę tokiu sprendimu. ATP aklai rėmėsi savo taisyklėmis, visiškai nereaguodami į išskirtines aplinkybes, susiklosčiusias pasaulyje dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Esame nustebinti tuo, kad ATP neparodė jokios empatijos Ukrainai“, - skelbiama LTA pranešime.

Ankstesnę WTA skirtą baudą LTA yra apskundę ir iki šiol laukia verdikto.

„Dvi mums skirtos baudos gerokai apsunkins galimybes kitąmet organizuoti teniso turnyrus. Mes planavome padidinti „Challenger“ kategorijos turnyrų skaičių 2023 m. pirmajame ketvirtyje ir taip suteikti daugiau šansų žemiau reitinguotiems žaidėjams, bet jei turėsime mokėti abi baudas, tada tų turnyrų surengti nebegalėsime. Kol kas dar sprendžiame, kokių veiksmų imsimės dėl ATP sprendimo ir laukiame, kuo baigsis mūsų skundas dėl WTA skirtos baudos“, - pridėjo LTA atstovai.

ATP, reaguodami į LTA pareiškimus, pažymėjo, kad kai bauda bus sumokėta, tuomet gauti pinigai bus pervesti Ukrainos žmonių humanitarinei pagalbai.

An interesting scenario here with LTA being fined by the WTA and now the ATP — two tours that are getting ready to organize the United Cup, which will distribute ranking points despite banning Russian and Belarussian teams. https://t.co/xiPk04T51h