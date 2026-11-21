Serbo vedama Denverio ekipa namuose įveikė Hjustono „Rockets“ krepšininkus ir iškovojo devintąją sezono pergalę per 14 rungtynių.
N. Jokičius susitikimą pradėjo vangiai, tačiau po ilgosios pertraukos perėmė iniciatyvą ir vien antroje rungtynių pusėje pelnė 24 taškus.
Iš viso serbas surinko 26 taškus, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Po rungtynių N. Jokičius pripažino, kad net ir būdamas viena ryškiausių NBA žvaigždžių kasdien susiduria su abejonėmis savimi.
„Man patinka sakyti, kad sunkumai turi savo grožį. Man patinka susidurti su sunkumais. Jie padeda tapti geresniam, suprasti, kaip pasiekti tikslą ir ką galima padaryti kitaip. Iš tiesų labai gera susidurti su iššūkiais“, – kalbėjo serbas.
Paklaustas, kaip dažnai abejoja savo žaidimu, N. Jokičius atsakė trumpai.
„Kiekvieną dieną“, – neslėpė „Nuggets“ žvaigždė.
Vis dėlto šias abejones jis vertina ne kaip trukdį, o kaip papildomą motyvaciją tobulėti.
„Tai verčia sunkiau dirbti, dirbti geriau ir protingiau. Vien apie tai galvodamas pradedi ieškoti kitų būdų, kaip gali paveikti rungtynes“, – aiškino N. Jokičius.
Pergalingame susitikime serbas pranoko ir Hjustono ekipos aukštaūgį Alpereną Šengüną, kuris, nepaisant pralaimėjimo, užfiksavo trigubą dublį.
Po šios pergalės „Nuggets“ Vakarų konferencijoje pakilo į septintąją vietą.
Davido Adelmano auklėtiniai taip pat iškovojo antrąją pergalę NBA taurės turnyre ir kartu su Dalaso „Mavericks“ pirmauja Vakarų konferencijos A grupėje.
Artimiausias rungtynes Denverio klubas sekmadienį išvykoje žais su Čikagos „Bulls“.
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