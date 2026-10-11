Jocius pasirodė solidžiai – vos per 14 minučių priartėjo prie dvigubo dublio

Lietuvio atstovaujami Liepojos „Liepaja“ (1/3) namie 98:88 (23:24, 26:23, 21:21, 28:20) nugalėjo Rygos „Ekselences Juniori“ (2/2).
R.Jocius pasirodė starto penkete ir buvo arti dvigubo dublio.
Aukštaūgis vos per 14 minučių surinko 10 taškų (4/7 dvitaškių, 2/3 baudų metimų), 9 atkovotus kamuolius, bloką, 2 pražangas ir 16 naudingumo balų.
Po 22 taškus į pergalę įnešė Rodijus Macoha (7 atk. kam.) ir Edgaras Lasenbergas (6/12 tritaškių, 9 rez. perd.), 15 – Ivo Van Tammas (6/8 dvitaškių).
Svečiams 26 taškus pelnė 19-metis Helmutas Petrovicas (5 atk. kam., 5 rez. perd., 7/9 dvitaškių), po 16 – 18-metis Raivo Kudrjavcevas (5 rez. perd., 6 klaidos) ir 19-metis Eduardas Abele, 13 – Rinaldas Timma.
„Liepaja“ kitą mačą sužais jau spalio 14-ąją, namie priimdama Talino „TalTech“ (1/2).
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