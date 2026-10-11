„Armani Olimpia“ sutriuškino Trevizo ekipą

Eurolygos klubas namie 106:77 (27:28, 33:11, 20:21, 26:17) sutriuškino Trevizo „Nutribullet“ (2/1).
Intriguojantis buvo tik pirmasis kėlinys – iki ilgosios pertraukos šeimininkai nurūko į priekį 60:39 ir vėliau mačo kontrolės iš savo rankų nepaleido.
Nugalėtojams 19 taškų surinko Jasonas Burnellas (5/5 dvitaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), 15 – Ousmane’as Diopas (6/8 dvitaškių), 14 – R.J.Cole’as (4 rez. perd., 4/4 dvitaškių), 11 – Nicola Akele (4/4 dvitaškių, 6 atk. kam.), 10 – Mosesas Wrightas.
Milano klubas dvitaškiu realizavo net 84 procentų tikslumu (32/38).
Svečiams 17 taškų sumetė DeWayne’as Russellas, 14 – J.P.Macura (2/6 tritaškių), po 12 – Alessandro Cappelletti ir Brekkottas Chapmanas (4 atk. kam.).
Milano klubas dvigubą Eurolygos savaitę praleis namie – į svečius atvyksta Madrido „Real“ ir Dubajaus „Dubai“.
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