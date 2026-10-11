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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrejeva neatsilaikė prieš šeimininkės spaudimą: Pekine triumfavo Kinijos teniso žvaigždė

2026-10-11 19:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-11 19:20
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Kinijos tenisininkė Qinwen Zheng (WTA-54) sekmadienį tapo pirmąja savo šalies atstove, laimėjusia prestižinį WTA 1000 serijos „China Open“ turnyrą. Finalo mače ji 7:5, 6:4 įveikė rusę Mirrą Andrejevą (WTA-5) ir po beveik dvejų metų pertraukos džiaugėsi WTA titulu.

Qinwen Zheng prieš Mirrą Andrejevą | EPA nuotr.
GALERIJA (19)

Kinijos tenisininkė Qinwen Zheng (WTA-54) sekmadienį tapo pirmąja savo šalies atstove, laimėjusia prestižinį WTA 1000 serijos „China Open“ turnyrą. Finalo mače ji 7:5, 6:4 įveikė rusę Mirrą Andrejevą (WTA-5) ir po beveik dvejų metų pertraukos džiaugėsi WTA titulu.

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(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. WTA 1000 turnyro Pekine finalas: Qinwen Zheng - Mirra Andrejeva (10.11)

Buvusi ketvirtoji pasaulio raketė ir olimpinė čempionė Pekine varžėsi gavusi vardinį kvietimą. 2025 metais atlikta alkūnės operacija turėjo įtakos jos sportinei formai ir fizinei būklei, o prieš turnyrą kinė pasaulio reitinge buvo nukritusi į 54-ą vietą.

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Po lemiamo taško Q. Zheng neslėpė emocijų – krito ant korto, o akyse pasirodė džiaugsmo ašaros.

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„Jaustis taip nuostabiai laimėjus Pekine, savo sirgalių akivaizdoje, yra viena iš mano svajonių. Šie metai man buvo labai, labai sunkūs“, – per apdovanojimų ceremoniją sakė tenisininkė.

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Finalo pradžioje užtikrinčiau žaidė M. Andrejeva, tačiau Q. Zheng sugebėjo atsitiesti ir neleido 19-metei varžovei atitrūkti. Pirmajame sete kinė išsigelbėjo neutralizavusi tris „set pointus“, išlygino rezultatą 5:5 ir laimėjo visus likusius taškus, o setą užbaigė neatremiamu padavimu.

Antrojo seto pabaigoje Q. Zheng, rezultatui esant 4:4, devintajame geime pagaliau laimėjo varžovės padavimų seriją ir išsiveržė į priekį 5:4. Nors dviguba klaida kiek apsunkino kelią į pergalę, kinė netrukus atliko dar vieną neatremiamą padavimą ir pirmuoju „match pointu“ užbaigė susitikimą.

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Publika aktyviai palaikė savo šalies tenisininkę, kartais šūksniais trikdydama žaidėjas net padavimų metu, tačiau abi sportininkės sugebėjo išlaikyti koncentraciją.

Šis titulas Q. Zheng buvo pirmasis nuo 2024 metų spalio, kai ji triumfavo Tokijo turnyre, finale įveikusi Sofią Kenin. Kinė taip pat pirmą kartą karjeroje laimėjo WTA 1000 kategorijos turnyrą.

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Iki šiol Q. Zheng ir M. Andrejeva buvo susitikusios tik kartą – 2024 metų „China Open“ ketvirtfinalyje, kuriame pergalę trijų setų kovoje taip pat šventė kinė.

Nugalėtojai atiteko 1000 WTA vienetų reitingo taškų ir kiek daugiau nei 1,151 mln. JAV dolerių, o bendrą prizų fondą sudarė beveik 9,416 mln. JAV dolerių.

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