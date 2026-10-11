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Černychas: „Kontroliavome rungtynes, bet „Minija“ tikrai neblogai atrodė“

2026-10-11 19:18 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-11 19:18
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„Kauno Žalgiris“ sekmadienį įvykusiame LFF taurės finale 3:0 sutriuškino Kretingos „Minija“ futbolininkus ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtojais.

Fiodoras Černychas | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.
GALERIJA (26)

„Kauno Žalgiris“ sekmadienį įvykusiame LFF taurės finale 3:0 sutriuškino Kretingos „Minija“ futbolininkus ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtojais.

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(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LFF taurės finalas: „Minija“ – „Kauno Žalgiris“ (10.11)

Po rungtynių kalbėjęs „Kauno Žalgirio“ žaidėjas Fiodoras Černychas negailėjo pagyrimų „Minijai“ bei pažvelgė į artėjantį komandos pasirodymą Konferencijų lygoje.

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„Visada smagu iškelti trofėjų. Žinant, kad „Kauno Žalgiriui“ tai pirmas istorijoje, dvigubai smagu. Visi džiaugiamės, manau, visas miestas ir visi mūsų fanai“, – kalbėjo F. Černychas.

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(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Kauno Žalgirio“ triumfo akimirkos LFF taurėje

– Rezultatas triuškinantis, bet kaip atrodė visas žaidimas iš jūsų pusės aikštėje?

– Kontroliavome rungtynes, bet pasakysiu, kad „Minijos“ komanda tikrai neblogai atrodė, bandė pasipriešinti. Bet galimai šiandien pajėgumo skirtumas šiek tiek jautėsi.

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– Nuo „Minijos“ dabar keliausite pas „Brighton“. Kokios mintys ir kiek fokuso buvo šioms rungtynėms, o kiek mintyse jau kirbėjo išvyka Konferencijų lygoje?

– Visada ruošiamės artimiausioms rungtynėms. Kol kas apie „Brighton“ net nekalbėjome. Tikriausiai jau rytoj susirinkę per treniruotę analizuosime „Brighton“ ir žiūrėsime. Aišku, nebus lengva, bus sunku, bet reikia tokiomis akimirkomis džiaugtis ir paprasčiausiai smagintis, nes tai istorinės rungtynės „Kauno Žalgirio“ klubui – antras Lietuvos futbolo klubas, patekęs į Konferencijų lygą. Tokių akimirkų per daug neturėjome, todėl reikia atiduoti viską.

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– Kiek apmaudu, kad nepatekote į sudėtį toms Konferencijų lygos rungtynėms?

– Sumeluosiu, kad nebuvo apmaudu, bet mintyse jau žinojau, nes kamavo trauma. Kelias dienas treniruojuosi, kelias nesitreniruoju. Žinojau, kad fizinis pasiruošimas ne tas. Kai artėjome prie galutinio sąrašo, dar sveikas nebuvau. Dabar jau vis geriau ir tikiuosi, kad kitais metais dar turėsiu šansą. Bet yra kaip yra, nieko nepadarysi.

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– Kalbant apie „Miniją“, kaip ji atrodytų, kokia konkurencinga būtų, jeigu žaistų „TOPlygoje“?

– Tikrai neblogo lygio komanda. Vis tiek ji ateitų į aukščiausią lygą, dar sustiprintų visas grandis žaidėjais su „TOPlygos“ patirtimi. Jie tai turi. Man atrodo, kad pasipriešinti tikrai galėtų, ir kiek prisimenu, komandos, kurios pakildavo aukščiau, visada duodavo kovos visoms kitoms komandoms.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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