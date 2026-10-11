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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos sudėtingojo lipimo čempionatas ir vėl subūrė stipriausius šalies laipiotojus

2026-10-11 19:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-11 19:10
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Spalio 9-10 dienomis Vilniuje, Montis Magia laipiojimo centre, įvyko jau šeštasis Lietuvos sudėtingojo lipimo čempionatas, sukvietęs gausų būrį stipriausių šalies ir užsienio laipiotojų.

Domanto Savanevičiaus nuotr. | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (20)

Spalio 9-10 dienomis Vilniuje, Montis Magia laipiojimo centre, įvyko jau šeštasis Lietuvos sudėtingojo lipimo čempionatas, sukvietęs gausų būrį stipriausių šalies ir užsienio laipiotojų.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos sudėtingojo lipimo ir paralipimo čempionatas

Sudėtingasis lipimas – tai Olimpinė laipiojimo sporto disciplina, kurioje sportininkai lipa į 15 metrų sieną unikaliomis varžybų trasomis ir varžosi, kuriam iš jų pavyks užlipti aukščiausiai.

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Kiekviena trasa – tai sportinis galvosūkis, reikalaujantis nepriekaištingos jėgos, technikos, ištvermės ir gebėjimo greitai priimti sprendimus trasoje.

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2026 metų Lietuvos sudėtingojo lipimo čempionais tapo Ūla Koroliova ir Matvej Sidelnikov.

Varžybų apžvalga

Šis čempionatas – didžiausias sudėtingojo lipimo renginys šalyje, šiais metais pasiekęs rekordinį dalyvių skaičių. Sudėtingajame lipime ir paralipime iš viso varžėsi net 98 dalyviai.

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Šis renginys tapo ypatingas ir dar vienu istoriniu įvykiu – kartu vyko ir pirmasis šalies istorijoje Lietuvos paralipimo čempionatas.

Įkvėpiantį meistriškumą bei valią pademonstravę sportininkai varžėsi specialiai jiems pritaikytose trasose, o pirmaisiais čempionato nugalėtojais tapo:

RP3 kategorija – Felicija E. Juzlenko, Algimantas Valaitis ir Richard Vana;

B2 kategorija – Ieva Vaškevičiūtė ir Valdas Matikonis;

Atvira kategorija – Viktė Strakauskienė ir Damir Mosejevas.

Šiemet varžybose dalyvavo gausus būrys atletų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos.

Atrankos etape laipiotojai savo jėgas išbandė ant 12 unikalių trasų, kurias paruošė itin patyrę trasų kūrėjai: Mikhail Kochetkov, Ignas Kisielius, Dovydas Pakėnas, Jonas Rimkevičius ir Milda Koreivaitė-Zaicevienė.

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Pagal atrankos rezultatus 20 geriausiai pasirodžiusių vyrų ir moterų iškovojo kelialapius į pusfinalius. Šis etapas, vykdomas pagal Tarptautinės laipiojimo sporto federacijos (World Climbing) standartus, pareikalavo maksimalios koncentracijos – kiekvienas dalyvis turėjo tik vieną bandymą trasai įveikti per šešias minutes.

Paskutiniame etape – finale – susirungė po 8 stipriausius vyrus ir moteris. Čia jų laukė išskirtinio sudėtingumo trasos, pareikalavusios aukščiausio lygio fizinio bei psichologinio pasiruošimo. Po atkaklios ir žiūrovus iki paskutinių sekundžių nežinioje laikiusios kovos paaiškėjo naujieji 2026 metų čempionato nugalėtojai bei prizininkai.

Renginį gyvai stebėjo pilnutėlė salė žiūrovų, o dar šimtai laipiojimo entuziastų varžybas sekė tiesioginės transliacijos metu. Organizatoriai dėkoja renginio rėmėjams bei partneriams, pasirūpinusiems įspūdingu priziniu fondu ir nepriekaištinga atmosfera. Prie varžybų organizavimo prisidėjo ir Nacionalinė sporto agentūra.

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